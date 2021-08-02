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Червен код: Живакът минава 41 градуса в Хасковско

  • 02.08.2021 | 07:28
  • 02.08.2021 | 07:30
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/cherven-kod-jivakat-minava-41-gradusa-v-haskovsko Marica.bg
  • Marica.bg
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Жестоките жеги от последните дни ще продължат и днес, като градусите ще се повишат още. Червен код за опасно високи температури от над 41 градуса обяви за Хасковска област за днес, 2 август, Националният институт по метеорология и хидрология. 

Не излизайте в най- горещите часове от деня, пийте много вода, не консумирайте алкохол, съветват лекари. 

Такива високи температури са опасни за малки деца, възрастни и хронично болните. 

Високите градуси създават опасност от пожари, бъдете внимателни и отговорни. Не палете открит огън, не хвърляйте незагасени цигари.  

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