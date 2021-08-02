Червен код: Живакът минава 41 градуса в Хасковско

Жестоките жеги от последните дни ще продължат и днес, като градусите ще се повишат още. Червен код за опасно високи температури от над 41 градуса обяви за Хасковска област за днес, 2 август, Националният институт по метеорология и хидрология.

Не излизайте в най- горещите часове от деня, пийте много вода, не консумирайте алкохол, съветват лекари.

Такива високи температури са опасни за малки деца, възрастни и хронично болните.

Високите градуси създават опасност от пожари, бъдете внимателни и отговорни. Не палете открит огън, не хвърляйте незагасени цигари.