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Бюлетините за балотажа вече са в Хасково  

  • 12:28, 03.11.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/byuletinite-za-balotaja-veche-sa-v-haskovo Marica.bg
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Бюлетините за втория тур на изборите  бяха доставени в Областна администрация Хасково днес. В неделя балотаж ще има в Хасково и Симеоновград за кмет на община.
В община Хасково ще избират кметове в  7 села. Това са Въгларово, Клокотница, Криво поле, Малево, Книжовник, Горно Войводино и  Мандра. 
В 5 димитровградски села също ще има втори тур. Това са Злато поле, Добрич, Крепост,  Черногорово и Бряст. Кмет ще избират и в град Меричлери. 
Втори тур предстои и тополовградското село Синапово.

Бюлетините ще бъдат разпределени на общините по график, казаха от областна администрация.

 

 

 

 

6300 Хасково, пл. Свобода 5, тел.: +359 38 60 

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бюлетини балотаж хаскво села вот
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