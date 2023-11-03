Бюлетините за балотажа вече са в Хасково
- 12:28, 03.11.2023
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Бюлетините за втория тур на изборите бяха доставени в Областна администрация Хасково днес. В неделя балотаж ще има в Хасково и Симеоновград за кмет на община.
В община Хасково ще избират кметове в 7 села. Това са Въгларово, Клокотница, Криво поле, Малево, Книжовник, Горно Войводино и Мандра.
В 5 димитровградски села също ще има втори тур. Това са Злато поле, Добрич, Крепост, Черногорово и Бряст. Кмет ще избират и в град Меричлери.
Втори тур предстои и тополовградското село Синапово.
Бюлетините ще бъдат разпределени на общините по график, казаха от областна администрация.
6300 Хасково, пл. Свобода 5, тел.: +359 38 60
Подкрепа за кандидатите на „Алтернативата на гражданите“ за балотажа в Добрич, Черногорово и Злато поле
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