Бюлетините за балотажа вече са в Хасково  

Бюлетините за втория тур на изборите бяха доставени в Областна администрация Хасково днес. В неделя балотаж ще има в Хасково и Симеоновград за кмет на община.

В община Хасково ще избират кметове в 7 села. Това са Въгларово, Клокотница, Криво поле, Малево, Книжовник, Горно Войводино и Мандра.

В 5 димитровградски села също ще има втори тур. Това са Злато поле, Добрич, Крепост, Черногорово и Бряст. Кмет ще избират и в град Меричлери.

Втори тур предстои и тополовградското село Синапово.

Бюлетините ще бъдат разпределени на общините по график, казаха от областна администрация.

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