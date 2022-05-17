„Бащи и синове“ в галерия „Атанас Шаренков“

Община Хасково, Галерия „Атанас Шаренков" и Институт за културно наследство България - Италия, организират изложба на Сашо Каменов и Ивайло Каменов.

Представянето на творбите си авторите обединяват в едно общо заглавие - "Бащи и синове". Откриването на изложбата е днес, 17 май, от 17:30 ч.