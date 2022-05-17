„Бащи и синове“ в галерия „Атанас Шаренков“ 08:18, 17.05.2022 https://www.marica.bg/region/haskovo/bashti-i-sinove-v-galeriq-atanas-sharenkov Marica.bg Marica.bg 66 0 Принтирай Община Хасково, Галерия „Атанас Шаренков" и Институт за културно наследство България - Италия, организират изложба на Сашо Каменов и Ивайло Каменов. Представянето на творбите си авторите обединяват в едно общо заглавие - "Бащи и синове". Откриването на изложбата е днес, 17 май, от 17:30 ч. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Ремонтират галерия „Шаренков“ в Хасково по одобрен проект 08:1731.03.2022 Хасково иска пари от МК за ремонт на галерия „Шаренков“ 13:5817.03.2022