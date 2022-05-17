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„Бащи и синове“ в галерия „Атанас Шаренков“

  • 08:18, 17.05.2022
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/bashti-i-sinove-v-galeriq-atanas-sharenkov Marica.bg
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Община Хасково, Галерия „Атанас Шаренков" и Институт за културно наследство България - Италия, организират изложба на Сашо Каменов и Ивайло Каменов.

Представянето на творбите си авторите обединяват в едно общо заглавие - "Бащи и синове". Откриването на изложбата е днес, 17 май,  от 17:30 ч. 

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