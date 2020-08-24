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Автошествие готвят протестиращи в Хасково 

  • 24.08.2020 | 07:29
  • 24.08.2020 | 07:40
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/avtoshestvie-gotvqt-protestirashti-v-haskovo Marica.bg
  • Marica.bg
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Автошествие готвят днес протестиращите в Хасково. Сборният пункт отново е пл. „Свобода“ в 19 часа. 

Събитието е организирано във Фейсбук групата „Хасково се събуди“. Че ще отидат са заявили 8 души, а други 24 имат интерес. Обичайно толкова са протестиращите в Хасково вече повече от 45 дни. Те настояват за оставка на правителството. 

автошествие хасково събуди протест
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