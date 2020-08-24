Автошествие готвят протестиращи в Хасково 

Автошествие готвят днес протестиращите в Хасково. Сборният пункт отново е пл. „Свобода“ в 19 часа.

Събитието е организирано във Фейсбук групата „Хасково се събуди“. Че ще отидат са заявили 8 души, а други 24 имат интерес. Обичайно толкова са протестиращите в Хасково вече повече от 45 дни. Те настояват за оставка на правителството.