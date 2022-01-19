Арестуваха напоен с алкохол шофьор от село Брягово

Арестуван е 26-годишен пиян шофьор от хасковското село Брягово, съобщиха от полицията.

Автомобилистът бил зад волана на ауди, когато автопатрул го спрял за проверка в Харманли. Тестът с дрегер отчел 1.68 промила алкохол в издишания от водача въздух.

Нарушителят бил задържан за 24 часа в районното управление. По случая е заведено бързо производство.