Арестуваха напоен с алкохол шофьор от село Брягово
- 19.01.2022 | 11:32
- 19.01.2022 | 11:38
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Арестуван е 26-годишен пиян шофьор от хасковското село Брягово, съобщиха от полицията.
Автомобилистът бил зад волана на ауди, когато автопатрул го спрял за проверка в Харманли. Тестът с дрегер отчел 1.68 промила алкохол в издишания от водача въздух.
Нарушителят бил задържан за 24 часа в районното управление. По случая е заведено бързо производство.
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