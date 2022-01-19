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Арестуваха напоен с алкохол шофьор от село Брягово

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Арестуван е 26-годишен пиян шофьор от хасковското село Брягово, съобщиха от полицията.

Автомобилистът бил зад волана на ауди, когато автопатрул го спрял за проверка в Харманли. Тестът с дрегер отчел 1.68 промила алкохол в издишания от водача въздух.

Нарушителят бил задържан за 24 часа в районното управление. По случая е заведено бързо производство.

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Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

В професията е от 1996 г. Работил е като криминален и съдебен репортер във вестниците „Ориент експрес”, „Тракия XXІ век” – Димитровград, „Новинар юг” – Хасково. Бил е кореспондент на вестниците „7 дни спорт” и „Труд”. От 2014-та е в хасковския екип на „Марица”.   Още

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