„Отдавна не съм се чувствал толкова яко“. С тези думи се обърна към публиката в хасковската зала „Дружба“ Звезди Кереметчиев от „Ахат“. Групата е една от участниците на „Хасково рок 2022“и снощи подари на феновете си от града и региона невероятни емоции. Групата изпълни големите си хитове, сред които „Дървото“, „Черна овца“, а също и такива на Judas Priest, AC/DC и други, а публиката пя с тях. Преди това на сцената се качиха Caliberty, които също имат много фенове. За съжаление Odd Crew не дойдоха заради ковид.

По – рано на малката сцена забиха три групи от Младежкия център, С много хъс и талант „Прима виста“ , „Еуфория“ и 5 D показаха ще имат бъдеще в музикалното поприще.

Емоция от вечерта бяха 4 детски усмивки. Талантливи деца от Хасково получиха мечтаните музикални инструменти. Подариха им ги момчетата на хасковската банда Хангар 42 и кметът Станислав Дечев. Парите за инструментите са събрани от фенове, купили тениски на фестивала м.г. Тази също се продават тениски и харченето им върви добре, така че ще бъдат зарадвани и други деца.

Довечера фестивалът, с който Хасково казва „Не на дрогата“, продължава, като на сцената излизат „Хангар 42 , No more Many more и звездата на феста Ronnie Romero & Еridan. Мястото е зала „Дружба“, часът 19, а входът е свободен.

Хасково рок вече е традиция, той се провежда от 2018 г., като в последните години има кауза „Купи тениска, подари мечкта“. Той се провежда благодарение на Община Хасково и местната комисия за борба с противобществените прояви сред подрастващите.