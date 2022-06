АХАТ и Odd Crew на Хасково Рок през юли 

Ветераните АХАТ и много яката група Odd Crew ще участват на тазгодишния фестивал Хасково Рок. Той вече е традиция за града, а в първата вечер ще видим още Caliberty.

Фестивалът ще е на 8 и 9 юли, отново на площадка „Спартак“, а втората вечер сцената е за No more Many more, любимците на Хасково Хангар 42 и Ronnie Romero & Еridan.

ХАСКОВО РОК е част от кампанията „Хасково срещу дрогата“ на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Отново фестивалът ще е и благотворителна кауза „Купи тениска-подари мечта“. Средствата, събрани от продажбата на уникалните тениски с логото на ХАСКОВО РОК 2022, ще бъдат за купуване на музикални инструменти на талантливи деца от Хасково.