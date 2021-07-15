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77 участници на фолклорния събор в Орлово тази неделя 

  • 15.07.2021 | 10:35
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/77-uchastnici-na-folklorniq-sabor-v-orlovo-tazi-nedelq Marica.bg
  • Екип Марица
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Четвъртият регионален фолклорен събор „Орловски напеви“ ще се проведе на 18 юли 2021 година в хасковското село Орлово. Участие са заявили групи и солисти за изворен фолклор, танцови състави и групи за народни обичаи, предания и легенди. 

„Оролвски напеви“ се организира от община Хасково, настоятелството на НЧ “Васил Левски- 1927“  в Орлово, Съюза на народните читалища в България и кметството на селото-домакин. Съборът е финансиран от община Хасково чрез програмата за подпомагане на местната култура. 

Във фестивала участват 34 фолклорни групи, 26 солисти, 4 дуета, 10 деца и 3 танцови колектива. 

Председател на журито е заслужилият  читалищен деятел  и хореограф Александър Милушев, а членове са Тодор Кожухаров,  Маргарита Цветанова – Уредник отдел „ Етнография „ на Регионален исторически музей – Хасково.

Ето реда, по който ще излязат участниците на сцената: 

1.       Народно читалище “ Райна Кандева -1908” С.Тракиец Общ Хасково -10.00ч

2.       Народно читалище “ Искра „.1926 „ с.Каснаково. ОбщДимитровград -10.10ч

3.       Мъжка фолклорна група” Тракиец “  „ с.Тракия Общ.Опан –               10.20ч

 4..Народно читалище “Св.св.Кирил и Методий-1924”с.Елена Общ Хасково                                                                                                                                       10.35ч 

      5.Клуб на пенсионера “ Родолюбие” с.Стамболийски  Общ Хасково         10.45ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Славка Карагьозова

6.Народно читалище „ Отец Паисий -1925” с.Войводово Общ Хасково   10.50ч

7.Народно читалище „ Пробуда – 1905” с.Криво поле Общ. Хасково -      11.00 ч

Родопска фолклорна група 

8.Пенсионерски клуб „ Пандо Ванчев „ с.Узунджово Общ. Хасково        10.10ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анастасия Христова

9.       Народно читалище “ Тракия - 2008  град  Хасково                                11.20ч

10.   Народно читалище “ Ахинора -         „с.Яворово Общ Стара Загора  11.30ч

11.   Пенсионерски клуб “ Възраждане”с.Гълъбово                                        11.40ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Тинка Колева

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Ганка Райдева

12.   Народен хор при Народно читалище “ Проф.д-р Асен Златаров -1961 „

 град Хасково                                                                                                    11.00ч

13.    ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА IV ФОЛКЛОРЕН СЪБОР                        „ ОРЛОВСКИ НАПЕВИ – 2021 „

 Народно читалище “ Васил Левски - 1927” с.Орлово Общ. Хасково – 12.00ч 

БЛОК ПРОГРАМА И НЕДЕЛНО ОРЛОВСКО ХОРО № 204

ОРКЕСТЪР И БИТОВА ГРУПА

СОЛИСТИ : 1.Милка Кичукова

                        2.Бисер Иванов

                        3.Калин Делчев

                        4. Ванчо Ванчев                                               

14.    Пенсионерски Клуб “ Възраждане „ Гълъбово                                        13.00ч  

Група за автентичен фолклор „ Карабунарки „                                                                                                               

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Енчо Иванов – акордеон

15.    Народно читалище „ Заря – 1903” с.Малево Община Хасково             13.10 ч     

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Веселин Арабаджиев 

16.    Народно читалище “ Аспарух Лешников – 2015 „  Хасково                  13.20 ч 

Фолкларна група „ Росна китка „                                                     

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Ганка Райдева

17.   Пенсионерски клуб “ Хан Аспарух”  Димитровград                                 13.30ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анка Бинева

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Цветелина Ангелова

ВОКАЛЕН ДУЕТ – Цветелина и Ненко Ангелови

18.   Народно читалище “ Бяло море” с.Черничево Общ Крумовград           13.45ч

Група за автентичен фолклор „ Дунята” с ръководител Милка Стаматова

19.   Пенсионерски клуб “ Младост” гр .Стара Загора кв.Кольо Ганчево     13.55ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Радка Костова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Трендафилка Стоянова 

20.   Народно читалище “ Светлина – 1920”с.Малък Девесил общ Крумовград

                                                                                                                           14.05ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – 

21.   Народно читалище  “ Пробуда-1924 „ с.Ценово.Общ Чирпан               14.15ч

Фолклорна група „ Здравец „

Мъжка фолклорна група „ Орфей „

22.   Народно читалище “Архимандрит Доситей ”с.Доситеево Общ Харманли 

                                                                                                                            14.25ч

 Фолклорна група с ръководител Руси Стайков

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Русана Кавръкова.

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Иехая Димитрова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Георги Куртев

23.   Народно читалище “Просвета- 1926   „ С Крум Общ.Димитровград  15.00ч                                                                                         

 Фолклорна група  

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Веселина Ангелова

24.   Народно читалище “Съзнание- 1928„ с. Голямо Асеново  Общ.  Димитровград                                                                                                   15.10ч

Женска певческа група за автентичен фолклор  с ръководител Тинка Лекова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Гинка Иванова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Иванка Иванова.

25.   Народно читалище “Отец Паисий- 1926 „ с.Николово Общ.Хасково  15.20ч

26.   Народно читалище „Пробуда – 1930” с Навъсен Община Симеоновград

Група за автентичен фолклор „Родолюбие „ ръководител Еленка Петкова

                                                                                                                             15.30 ч

27.   Народно читалище „ Дружба - 1870 „ гр. Харманли                                 15.40ч                                                                                                  

ВОКАЛЕН ДУЕТ : Динка Иванова и Павлина Веселинова

Фолклорен клуб „ Загрей :

28.   Народно читалище” Пробуда – 1927” с .Бряст  Общ Димитровград

                                                                                                                             15.50 ч                                                                                                            

29.   Фолклорен клуб „ Тракия” кв.Кирил и Методий гр.Чирпан                 16.00 ч 

Фолклорна група „ Тракийски бисери

ВОКАЛЕН ДУЕТ – „ Яворова сълза”

30.   Народно читалище “Пейо Яворов- 1928 „ с. Изворово Общ.Чирпан    16.15 ч                                                                                                  

31.   Народно читалище “Пробуда - 1870   „ с.Спасово Общ.Чирпан             16.25 ч                                                                                                  

Фолклорна група „ Болярка „  

32.   Народно читалище “П.Р.Славейков – 1979”  „ Хасково                           16.35 ч                                                                                                  

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Мариета Иванова

ВОКАЛЕН ДУЕТ :  Мариета Иванова и Гергана Вълкова

ВОКАЛНО ТРИО „ Тракийско цвете „

33.   Народно читалище “Пенко Пенков-2013„ с.Узунджово Общ.Хасково

                                                                                                                           16.45 ч                                                                                                  

ТАНЦОВ СЪСТАВ „ УЗУНДЖОВЧЕ”

34.    с.Горски извор Общ.Димитровград                                                           17.00 ч                                                                                                  

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анастасия Пилева

35.    гр. Хасково                                                                                                      17.10 ч                                                                                                  

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Мария Еленкова

      36.Народно читалище „ Заря – 1957” – Минерални бани                             17.15

37. Детски танцов състав „ Тракия” Малка група  Общ.Димитровград  17.25

                                                                                                                                 

38. Народно читалище „ Пробуда - 1896 „ с Горски извор Общ. Димитровград  

                                                                                                                             17.35 ч                                                                                                  

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Евгения Панева

       39.Народно читалище „ Кольо Ганчев - 1940 „  Стара Загора                    17.45ч             

       Фолклорна група „ Петкана Захариева „ 

40.Народно читалище “Възраждане - 2014„  Бузовград Общ. Казанлък   17.55ч                                                                                                                                                                                                                      

41.Народно читалище  „ Зора - 1982 „ Хасково                                               18.10 ч                                                                                                  

          Народен хор „ Зора – Зорница „

Школа за народно пеене „ Зора – Зорничка „

Художествен ръководител : Иванка Топузова

 

 

Участници от : с.Тракиец,с.Каснаково,с.Тракия,с.Елена,с.Стамболийски, с.Войводово,с.Криво поле,с.Узунджово,Хасково, Димитровград, с.Яворово,

Гр.Гълъбово,с.Малево,с.Черничево,гр.Стара Загора,с.Малък Дивисил, с.Ценово,с.Доситеево,с.Крум, с. Голямо Асеново,с.Николово,с.Навъсен, гр.Харманли,с.Горски извор, Бузовград.

Със специалното участие на ОРКЕСТЪР „ МЕЧТА „ И БИТОВА ГРУПА

При Народно читалище „ Васил Левски – 1927 „ с Орлово

СОЛИСТИ : 1.Милка Кичукова

                        2.Бисер Иванов

                        3.Калин Делчев

                        4. Ванчо Ванчев                                               

 

орлово фестивал фолклопен участници община хасково култура
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