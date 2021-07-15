77 участници на фолклорния събор в Орлово тази неделя 

Четвъртият регионален фолклорен събор „Орловски напеви“ ще се проведе на 18 юли 2021 година в хасковското село Орлово. Участие са заявили групи и солисти за изворен фолклор, танцови състави и групи за народни обичаи, предания и легенди.

„Оролвски напеви“ се организира от община Хасково, настоятелството на НЧ “Васил Левски- 1927“ в Орлово, Съюза на народните читалища в България и кметството на селото-домакин. Съборът е финансиран от община Хасково чрез програмата за подпомагане на местната култура.

Във фестивала участват 34 фолклорни групи, 26 солисти, 4 дуета, 10 деца и 3 танцови колектива.

Председател на журито е заслужилият читалищен деятел и хореограф Александър Милушев, а членове са Тодор Кожухаров, Маргарита Цветанова – Уредник отдел „ Етнография „ на Регионален исторически музей – Хасково.

Ето реда, по който ще излязат участниците на сцената:

1. Народно читалище “ Райна Кандева -1908” С.Тракиец Общ Хасково -10.00ч

2. Народно читалище “ Искра „.1926 „ с.Каснаково. ОбщДимитровград -10.10ч

3. Мъжка фолклорна група” Тракиец “ „ с.Тракия Общ.Опан – 10.20ч

4..Народно читалище “Св.св.Кирил и Методий-1924”с.Елена Общ Хасково 10.35ч

5.Клуб на пенсионера “ Родолюбие” с.Стамболийски Общ Хасково 10.45ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Славка Карагьозова

6.Народно читалище „ Отец Паисий -1925” с.Войводово Общ Хасково 10.50ч

7.Народно читалище „ Пробуда – 1905” с.Криво поле Общ. Хасково - 11.00 ч

Родопска фолклорна група

8.Пенсионерски клуб „ Пандо Ванчев „ с.Узунджово Общ. Хасково 10.10ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анастасия Христова

9. Народно читалище “ Тракия - 2008 град Хасково 11.20ч

10. Народно читалище “ Ахинора - „с.Яворово Общ Стара Загора 11.30ч

11. Пенсионерски клуб “ Възраждане”с.Гълъбово 11.40ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Тинка Колева

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Ганка Райдева

12. Народен хор при Народно читалище “ Проф.д-р Асен Златаров -1961 „

град Хасково 11.00ч

13. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА IV ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ ОРЛОВСКИ НАПЕВИ – 2021 „

Народно читалище “ Васил Левски - 1927” с.Орлово Общ. Хасково – 12.00ч

БЛОК ПРОГРАМА И НЕДЕЛНО ОРЛОВСКО ХОРО № 204

ОРКЕСТЪР И БИТОВА ГРУПА

СОЛИСТИ : 1.Милка Кичукова

2.Бисер Иванов

3.Калин Делчев

4. Ванчо Ванчев

14. Пенсионерски Клуб “ Възраждане „ Гълъбово 13.00ч

Група за автентичен фолклор „ Карабунарки „

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Енчо Иванов – акордеон

15. Народно читалище „ Заря – 1903” с.Малево Община Хасково 13.10 ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Веселин Арабаджиев

16. Народно читалище “ Аспарух Лешников – 2015 „ Хасково 13.20 ч

Фолкларна група „ Росна китка „

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Ганка Райдева

17. Пенсионерски клуб “ Хан Аспарух” Димитровград 13.30ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анка Бинева

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Цветелина Ангелова

ВОКАЛЕН ДУЕТ – Цветелина и Ненко Ангелови

18. Народно читалище “ Бяло море” с.Черничево Общ Крумовград 13.45ч

Група за автентичен фолклор „ Дунята” с ръководител Милка Стаматова

19. Пенсионерски клуб “ Младост” гр .Стара Загора кв.Кольо Ганчево 13.55ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Радка Костова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Трендафилка Стоянова

20. Народно читалище “ Светлина – 1920”с.Малък Девесил общ Крумовград

14.05ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ –

21. Народно читалище “ Пробуда-1924 „ с.Ценово.Общ Чирпан 14.15ч

Фолклорна група „ Здравец „

Мъжка фолклорна група „ Орфей „

22. Народно читалище “Архимандрит Доситей ”с.Доситеево Общ Харманли

14.25ч

Фолклорна група с ръководител Руси Стайков

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Русана Кавръкова.

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Иехая Димитрова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Георги Куртев

23. Народно читалище “Просвета- 1926 „ С Крум Общ.Димитровград 15.00ч

Фолклорна група

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Веселина Ангелова

24. Народно читалище “Съзнание- 1928„ с. Голямо Асеново Общ. Димитровград 15.10ч

Женска певческа група за автентичен фолклор с ръководител Тинка Лекова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Гинка Иванова

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Иванка Иванова.

25. Народно читалище “Отец Паисий- 1926 „ с.Николово Общ.Хасково 15.20ч

26. Народно читалище „Пробуда – 1930” с Навъсен Община Симеоновград

Група за автентичен фолклор „Родолюбие „ ръководител Еленка Петкова

15.30 ч

27. Народно читалище „ Дружба - 1870 „ гр. Харманли 15.40ч

ВОКАЛЕН ДУЕТ : Динка Иванова и Павлина Веселинова

Фолклорен клуб „ Загрей :

28. Народно читалище” Пробуда – 1927” с .Бряст Общ Димитровград

15.50 ч

29. Фолклорен клуб „ Тракия” кв.Кирил и Методий гр.Чирпан 16.00 ч

Фолклорна група „ Тракийски бисери

ВОКАЛЕН ДУЕТ – „ Яворова сълза”

30. Народно читалище “Пейо Яворов- 1928 „ с. Изворово Общ.Чирпан 16.15 ч

31. Народно читалище “Пробуда - 1870 „ с.Спасово Общ.Чирпан 16.25 ч

Фолклорна група „ Болярка „

32. Народно читалище “П.Р.Славейков – 1979” „ Хасково 16.35 ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Мариета Иванова

ВОКАЛЕН ДУЕТ : Мариета Иванова и Гергана Вълкова

ВОКАЛНО ТРИО „ Тракийско цвете „

33. Народно читалище “Пенко Пенков-2013„ с.Узунджово Общ.Хасково

16.45 ч

ТАНЦОВ СЪСТАВ „ УЗУНДЖОВЧЕ”

34. с.Горски извор Общ.Димитровград 17.00 ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анастасия Пилева

35. гр. Хасково 17.10 ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Мария Еленкова

36.Народно читалище „ Заря – 1957” – Минерални бани 17.15

37. Детски танцов състав „ Тракия” Малка група Общ.Димитровград 17.25

38. Народно читалище „ Пробуда - 1896 „ с Горски извор Общ. Димитровград

17.35 ч

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Евгения Панева

39.Народно читалище „ Кольо Ганчев - 1940 „ Стара Загора 17.45ч

Фолклорна група „ Петкана Захариева „

40.Народно читалище “Възраждане - 2014„ Бузовград Общ. Казанлък 17.55ч

41.Народно читалище „ Зора - 1982 „ Хасково 18.10 ч

Народен хор „ Зора – Зорница „

Школа за народно пеене „ Зора – Зорничка „

Художествен ръководител : Иванка Топузова

Участници от : с.Тракиец,с.Каснаково,с.Тракия,с.Елена,с.Стамболийски, с.Войводово,с.Криво поле,с.Узунджово,Хасково, Димитровград, с.Яворово,

Гр.Гълъбово,с.Малево,с.Черничево,гр.Стара Загора,с.Малък Дивисил, с.Ценово,с.Доситеево,с.Крум, с. Голямо Асеново,с.Николово,с.Навъсен, гр.Харманли,с.Горски извор, Бузовград.

Със специалното участие на ОРКЕСТЪР „ МЕЧТА „ И БИТОВА ГРУПА

При Народно читалище „ Васил Левски – 1927 „ с Орлово

СОЛИСТИ : 1.Милка Кичукова

2.Бисер Иванов

3.Калин Делчев

4. Ванчо Ванчев