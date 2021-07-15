77 участници на фолклорния събор в Орлово тази неделя
- 15.07.2021 | 10:35
- Екип Марица
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Четвъртият регионален фолклорен събор „Орловски напеви“ ще се проведе на 18 юли 2021 година в хасковското село Орлово. Участие са заявили групи и солисти за изворен фолклор, танцови състави и групи за народни обичаи, предания и легенди.
„Оролвски напеви“ се организира от община Хасково, настоятелството на НЧ “Васил Левски- 1927“ в Орлово, Съюза на народните читалища в България и кметството на селото-домакин. Съборът е финансиран от община Хасково чрез програмата за подпомагане на местната култура.
Във фестивала участват 34 фолклорни групи, 26 солисти, 4 дуета, 10 деца и 3 танцови колектива.
Председател на журито е заслужилият читалищен деятел и хореограф Александър Милушев, а членове са Тодор Кожухаров, Маргарита Цветанова – Уредник отдел „ Етнография „ на Регионален исторически музей – Хасково.
Ето реда, по който ще излязат участниците на сцената:
1. Народно читалище “ Райна Кандева -1908” С.Тракиец Общ Хасково -10.00ч
2. Народно читалище “ Искра „.1926 „ с.Каснаково. ОбщДимитровград -10.10ч
3. Мъжка фолклорна група” Тракиец “ „ с.Тракия Общ.Опан – 10.20ч
4..Народно читалище “Св.св.Кирил и Методий-1924”с.Елена Общ Хасково 10.35ч
5.Клуб на пенсионера “ Родолюбие” с.Стамболийски Общ Хасково 10.45ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Славка Карагьозова
6.Народно читалище „ Отец Паисий -1925” с.Войводово Общ Хасково 10.50ч
7.Народно читалище „ Пробуда – 1905” с.Криво поле Общ. Хасково - 11.00 ч
Родопска фолклорна група
8.Пенсионерски клуб „ Пандо Ванчев „ с.Узунджово Общ. Хасково 10.10ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анастасия Христова
9. Народно читалище “ Тракия - 2008 град Хасково 11.20ч
10. Народно читалище “ Ахинора - „с.Яворово Общ Стара Загора 11.30ч
11. Пенсионерски клуб “ Възраждане”с.Гълъбово 11.40ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Тинка Колева
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Ганка Райдева
12. Народен хор при Народно читалище “ Проф.д-р Асен Златаров -1961 „
град Хасково 11.00ч
13. ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА IV ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ ОРЛОВСКИ НАПЕВИ – 2021 „
Народно читалище “ Васил Левски - 1927” с.Орлово Общ. Хасково – 12.00ч
БЛОК ПРОГРАМА И НЕДЕЛНО ОРЛОВСКО ХОРО № 204
ОРКЕСТЪР И БИТОВА ГРУПА
СОЛИСТИ : 1.Милка Кичукова
2.Бисер Иванов
3.Калин Делчев
4. Ванчо Ванчев
14. Пенсионерски Клуб “ Възраждане „ Гълъбово 13.00ч
Група за автентичен фолклор „ Карабунарки „
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Енчо Иванов – акордеон
15. Народно читалище „ Заря – 1903” с.Малево Община Хасково 13.10 ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Веселин Арабаджиев
16. Народно читалище “ Аспарух Лешников – 2015 „ Хасково 13.20 ч
Фолкларна група „ Росна китка „
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Ганка Райдева
17. Пенсионерски клуб “ Хан Аспарух” Димитровград 13.30ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анка Бинева
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Цветелина Ангелова
ВОКАЛЕН ДУЕТ – Цветелина и Ненко Ангелови
18. Народно читалище “ Бяло море” с.Черничево Общ Крумовград 13.45ч
Група за автентичен фолклор „ Дунята” с ръководител Милка Стаматова
19. Пенсионерски клуб “ Младост” гр .Стара Загора кв.Кольо Ганчево 13.55ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Радка Костова
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Трендафилка Стоянова
20. Народно читалище “ Светлина – 1920”с.Малък Девесил общ Крумовград
14.05ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ –
21. Народно читалище “ Пробуда-1924 „ с.Ценово.Общ Чирпан 14.15ч
Фолклорна група „ Здравец „
Мъжка фолклорна група „ Орфей „
22. Народно читалище “Архимандрит Доситей ”с.Доситеево Общ Харманли
14.25ч
Фолклорна група с ръководител Руси Стайков
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Русана Кавръкова.
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Иехая Димитрова
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Георги Куртев
23. Народно читалище “Просвета- 1926 „ С Крум Общ.Димитровград 15.00ч
Фолклорна група
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Веселина Ангелова
24. Народно читалище “Съзнание- 1928„ с. Голямо Асеново Общ. Димитровград 15.10ч
Женска певческа група за автентичен фолклор с ръководител Тинка Лекова
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Гинка Иванова
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Иванка Иванова.
25. Народно читалище “Отец Паисий- 1926 „ с.Николово Общ.Хасково 15.20ч
26. Народно читалище „Пробуда – 1930” с Навъсен Община Симеоновград
Група за автентичен фолклор „Родолюбие „ ръководител Еленка Петкова
15.30 ч
27. Народно читалище „ Дружба - 1870 „ гр. Харманли 15.40ч
ВОКАЛЕН ДУЕТ : Динка Иванова и Павлина Веселинова
Фолклорен клуб „ Загрей :
28. Народно читалище” Пробуда – 1927” с .Бряст Общ Димитровград
15.50 ч
29. Фолклорен клуб „ Тракия” кв.Кирил и Методий гр.Чирпан 16.00 ч
Фолклорна група „ Тракийски бисери
ВОКАЛЕН ДУЕТ – „ Яворова сълза”
30. Народно читалище “Пейо Яворов- 1928 „ с. Изворово Общ.Чирпан 16.15 ч
31. Народно читалище “Пробуда - 1870 „ с.Спасово Общ.Чирпан 16.25 ч
Фолклорна група „ Болярка „
32. Народно читалище “П.Р.Славейков – 1979” „ Хасково 16.35 ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Мариета Иванова
ВОКАЛЕН ДУЕТ : Мариета Иванова и Гергана Вълкова
ВОКАЛНО ТРИО „ Тракийско цвете „
33. Народно читалище “Пенко Пенков-2013„ с.Узунджово Общ.Хасково
16.45 ч
ТАНЦОВ СЪСТАВ „ УЗУНДЖОВЧЕ”
34. с.Горски извор Общ.Димитровград 17.00 ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Анастасия Пилева
35. гр. Хасково 17.10 ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Мария Еленкова
36.Народно читалище „ Заря – 1957” – Минерални бани 17.15
37. Детски танцов състав „ Тракия” Малка група Общ.Димитровград 17.25
38. Народно читалище „ Пробуда - 1896 „ с Горски извор Общ. Димитровград
17.35 ч
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – Евгения Панева
39.Народно читалище „ Кольо Ганчев - 1940 „ Стара Загора 17.45ч
Фолклорна група „ Петкана Захариева „
40.Народно читалище “Възраждане - 2014„ Бузовград Общ. Казанлък 17.55ч
41.Народно читалище „ Зора - 1982 „ Хасково 18.10 ч
Народен хор „ Зора – Зорница „
Школа за народно пеене „ Зора – Зорничка „
Художествен ръководител : Иванка Топузова
Участници от : с.Тракиец,с.Каснаково,с.Тракия,с.Елена,с.Стамболийски, с.Войводово,с.Криво поле,с.Узунджово,Хасково, Димитровград, с.Яворово,
Гр.Гълъбово,с.Малево,с.Черничево,гр.Стара Загора,с.Малък Дивисил, с.Ценово,с.Доситеево,с.Крум, с. Голямо Асеново,с.Николово,с.Навъсен, гр.Харманли,с.Горски извор, Бузовград.
Със специалното участие на ОРКЕСТЪР „ МЕЧТА „ И БИТОВА ГРУПА
При Народно читалище „ Васил Левски – 1927 „ с Орлово
СОЛИСТИ : 1.Милка Кичукова
2.Бисер Иванов
3.Калин Делчев
4. Ванчо Ванчев
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