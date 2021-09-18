60 творби на ученици в новия брой на „Южно утро“
- 18.09.2021 | 13:31
- 18.09.2021 | 13:40
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60 творби на ученици от хасковска и кърджалийска област ще са част от четвъртия брой на списание „Южно утро“. Изпратените за литературния конкурс творби бяха оценени от компетентно жури. Негов председател е поетът и председател на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, а членове – учителят по български език и литература и ръководител на Журналистически клуб „Славейков“ към СУ „П. Р. Славейков“ Антония Маровска, писателят Петър Ванчев и поетът, бивш директор на библиотеката в Димитровград и носител на Националната литературна награда „Пеньо Пенев“ за 2016 г. Петко Каневски.
Подготвените от организаторите грамоти, парични и поощрителни награди бяха тържествено връчени на официалното представяне на новия брой на списанието за общество, култура и литература „Южно утро“, което се състоя вчера в зала „Хасково“. Специален гост на събитието беше председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов.
Ето резултатите:
Първа възрастова група – от 1. до 4. клас
раздел „Стихотворения“
ПЪРВО МЯСТО – София Шукерска от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали
ВТОРО МЯСТО – Елиф Абдула от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
ТРЕТО МЯСТО – Мелек Бекир от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Александра Чолакова от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Дилек Бекир от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
Втора възрастова група – от 5. до 8. клас
раздел „Стихотворения“
ПЪРВО МЯСТО – Елица Войнова от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
ВТОРО МЯСТО – Стайко Стайков от ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково, община Димитровград
ТРЕТО МЯСТО – Димитър Тумбалов от ОУ „Алеко Константинов“ – Димитровград
раздел „Есета и разкази“
ПЪРВО МЯСТО – Марая Велчева от ОУ „Васил Левски“ – с. Ябълково, община Димитровград
ВТОРО МЯСТО – Жулиде Муталибова от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
ТРЕТО МЯСТО – Дефне Риза от СУ „П. Р. Славейков“ – Кърджали
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Пламена Йорданова от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Йешим Садула от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково
Трета възрастова група – от 9. до 12. клас
раздел „Стихотворения“
ПЪРВО МЯСТО – Йоана Аврамова от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
ВТОРО МЯСТО – Ангел Ангелов от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – Хасково
ТРЕТО МЯСТО – Кристина Величкова от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Айлин Гюджен от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Алек Иванов от СУ „Неофит Рилски“ – Харманли
раздел „Есета и разкази“
ПЪРВО МЯСТО – Паулина Любомирова от СУ „Отец Паисий“ – Кърджали
ВТОРО МЯСТО – Мария Сиракова от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали
ТРЕТО МЯСТО – Ниляй Шериф от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Благовеста Георгиева от ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ – Димитровград
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – Ивайло Николов от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „РОДОПСКО УТРО“ – Нели Генова от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково
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