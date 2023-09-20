53-ма виртуози гостуват на джаз фестивала в Хасково
- 16:17, 20.09.2023
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Шест дни джаз музика и 53 гостуващи артисти в Хасково – така изглежда статистическият портрет на "Хасково джаз" 2023.
В 27-годишната история на феста едва за пети път тук ще свири биг бенд. Това е ALLEGRO BIG BAND от Гърция, съобщи основателят и основен вдъхновител на Димитър Русев-Мутата.
Следващата седмица от понеделник до събота – всяка вечер, Хасково, ще бъде център на джаз срещи, концерти, изложби и съпътстващи прояви, организирани от Сдружение „Джаз клуб“ Хасково и Община Хасково. Партньори на феста са Австрийското посолство и Институт Лист – Унгарски културен институт - София.
Програма
ХАСКОВО ДЖАЗ 2023:
25 СЕПТЕМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК
19.00 ЧАСА – КЛУБ "РАЛИЦА"
МИЛЕНА КОСТОВА – ВОКАЛ
ИВАН ГЪРБАЧЕВ – ПИАНО
26 СЕПТЕМВРИ, ВТОРНИК
18.30 ЧАСА – ГХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ"
АКУСТИЧНО ДЖАЗОВО ТРИО И ПРИЯТЕЛИ
МАРИЯ АРНАУДОВА – ВОКАЛ
ДАРИЯ БОЕВА – ВОКАЛ
ЛЮБОМИР ТОЛУМБАДЖИЕВ – ЦИГУЛКА
ДИМИТЪР РУСЕВ – КИТАРА
ПЛАМЕН СОЛАКОВ – БАС
ИВАН ТОНЕВ – УДАРНИ
27 СЕПТЕМВРИ, СРЯДА
18.30 ЧАСА – ГХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ"
ВЛАДИМИР ГАДЖЕВ ПРЕДСТАВЯ:
50 ГОДИНИ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ
НОТИ ЗА ДЖАНГО – КОЙЧЕВ ТРИО
ПЕТЪР КОЙЧЕВ – КИТАРА
ИЛКО ГРАДЕВ – АКОРДЕОН
ВЛАДИ МИХАЙЛОВ – КОНТРАБАС
28 СЕПТЕМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК
18.30 – ДК "ТЕАТЪР ИВАН ДИМОВ"
MARTIN REITER – ПИАНО/АВСТРИЯ
Със съдействието на АВСТРИЙСКО ПОСОЛСТВО СОФИЯ
НАДЯ ТОНЧЕВА И БРАЗИЛИАДО
НАДЯ ТОНЧЕВА – ВОКАЛ
МИЛЕН СТОЙКОВ – САКСОФОН
НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВ – КИТАРА
МИРОСЛАВ ТУРИЙСКИ – ПИАНО
АЛЕКСАНДЪР ЛЕКОВ – БАС
КРИСТИАН ЖЕЛЕВ - УДАРНИ
29 СЕПТЕМВРИ, ПЕТЪК
18.30 – ДК ТЕАТЪР "ИВАН ДИМОВ"
АКУСТИЧНО ТРИО – БЪЛГАРИЯ/УНГАРИЯ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОМ – ПИАНО И КИТАРА
GYANI MARCELL – КОНТРАБАС
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ БЪНИ - ПЕРКУСИИ
Със съдействието на ИНСТИТУТ ЛИСТ – УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ
ALLEGRO BIG BAND – ГЪРЦИЯ
SOFIA IERONYMOU – ПИАНО И ВОКАЛ
KONSTANTINOS ATHANASIADIS – БАС
ILIAS KIRIAKIDIS - КИТАРА
CHRISTOS NALMPANTIS - УДАРНИ
ALEXIOS KOUTSOURADIS - ПЕРКУСИЯ
SOKRATIS VOTSKOS - САКСОФОН
MICHAIL SIFNAIOS - САКСОФОН
MOISIS MICHAILIDIS - САКСОФОН
MARIANNA CHRISOSTOMIDOU – САКСОФОН
AGAPI AMPELIDOU - САКСОФОН
NIKOLAOS IERONYMOS - ТРОМПЕТ
DIMOS DANAS – ТРОМПЕТ
DIMITRIOS GKOTZARIDIS - ТРОМПЕТ
GEORGIOS PITSIKALIS - ТРОМБОН
SARANTIS DIMOU – ТРОМБОН
30 СЕПТЕМВРИ, СЪБОТА
19.00 ЧАСА – МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
CATCH 22
БОРИС СЕЛЕНСКИ - ВОКАЛ
ГЕОРГИ СЕЛЕНСКИ - КИТАРА
STAVROS SPYROU – САКСОФОН/КИПЪР
КОНСТАНТИН КУРТЕВ - УДАРНИ
КРИСТИАН ПЕТРОВ - БАС
FUNKILICIOUS
ИВАН ЛАЗАРОВ- ВОКАЛ
ИВАЙЛО МАНЕВ - УДАРНИ
ЙОАННА ЦВЕТКОВА - ПИАНО
ГАЛЕН НИКОЛОВ - САКСОФОН
МАРТИН СТОЯНОВ - БАС
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - ТРОМПЕТ
ЦВЕТАН МАРИНОВ - КИТАРА
СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ:
ДЖАЗ ПОРТРЕТИ – ФОТОИЗЛОЖБА НА КОНСТАНТИН ЗАЙКОВ- ОТ 18,00 ЧАСА НА 26 СЕПТЕМВРИ В ГХГ „АТ. ШАРЕНКОВ“
50 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛИ – ПЛАКАТИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА ДЖАЗ КЛУБ ХАСКОВО- МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
HASKOVO JAZZ – ФОТОИЗЛОЖБА НА ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – НА 28 СЕПТЕМВРИ ОТ 18,00 ЧАСА ВЪВ ФОАЙЕТО НА ТЕАТЪРА
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