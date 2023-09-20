112
Подай сигнал Профил

53-ма виртуози гостуват на джаз фестивала в Хасково

  • 16:17, 20.09.2023
  • 16:22, 20.09.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/53-ma-virtuozi-gostuvat-na-djaz-festivala-v-haskovo Marica.bg
  • 168
  • 0
Принтирай

Шест дни джаз музика и 53 гостуващи артисти в Хасково – така изглежда статистическият портрет на "Хасково джаз" 2023.

В 27-годишната история на феста едва за пети път тук ще свири биг бенд. Това е ALLEGRO BIG BAND от Гърция, съобщи основателят и основен вдъхновител на  Димитър Русев-Мутата. 

Следващата седмица от понеделник до събота – всяка вечер, Хасково, ще бъде център на джаз срещи, концерти, изложби и съпътстващи прояви, организирани от Сдружение „Джаз клуб“ Хасково и Община Хасково. Партньори на феста са Австрийското посолство и Институт Лист – Унгарски културен институт - София. 

Програма

ХАСКОВО ДЖАЗ 2023:

 25 СЕПТЕМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК

19.00 ЧАСА – КЛУБ "РАЛИЦА"

МИЛЕНА КОСТОВА – ВОКАЛ

ИВАН ГЪРБАЧЕВ – ПИАНО

 

26 СЕПТЕМВРИ, ВТОРНИК

18.30 ЧАСА – ГХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ"

АКУСТИЧНО ДЖАЗОВО ТРИО И ПРИЯТЕЛИ

МАРИЯ АРНАУДОВА – ВОКАЛ

ДАРИЯ БОЕВА – ВОКАЛ

ЛЮБОМИР ТОЛУМБАДЖИЕВ – ЦИГУЛКА

ДИМИТЪР РУСЕВ – КИТАРА

ПЛАМЕН СОЛАКОВ – БАС

ИВАН ТОНЕВ – УДАРНИ

 

27 СЕПТЕМВРИ, СРЯДА

18.30 ЧАСА – ГХГ "АТАНАС ШАРЕНКОВ"

ВЛАДИМИР ГАДЖЕВ ПРЕДСТАВЯ:

50 ГОДИНИ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ 

НОТИ ЗА ДЖАНГО – КОЙЧЕВ ТРИО

ПЕТЪР КОЙЧЕВ – КИТАРА

ИЛКО ГРАДЕВ – АКОРДЕОН

ВЛАДИ МИХАЙЛОВ – КОНТРАБАС

 

28 СЕПТЕМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК

18.30  – ДК "ТЕАТЪР  ИВАН ДИМОВ"

MARTIN REITER – ПИАНО/АВСТРИЯ

Със съдействието на АВСТРИЙСКО ПОСОЛСТВО СОФИЯ

НАДЯ ТОНЧЕВА И БРАЗИЛИАДО

НАДЯ ТОНЧЕВА – ВОКАЛ

МИЛЕН СТОЙКОВ – САКСОФОН

НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВ – КИТАРА

МИРОСЛАВ ТУРИЙСКИ – ПИАНО

АЛЕКСАНДЪР ЛЕКОВ – БАС

КРИСТИАН ЖЕЛЕВ - УДАРНИ

 

29 СЕПТЕМВРИ, ПЕТЪК

18.30  – ДК ТЕАТЪР  "ИВАН ДИМОВ"

АКУСТИЧНО ТРИО – БЪЛГАРИЯ/УНГАРИЯ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОМ – ПИАНО И КИТАРА

GYANI MARCELL – КОНТРАБАС

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ БЪНИ - ПЕРКУСИИ 

Със съдействието на ИНСТИТУТ ЛИСТ – УНГАРСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ

ALLEGRO BIG BAND – ГЪРЦИЯ

SOFIA IERONYMOU – ПИАНО И ВОКАЛ 

KONSTANTINOS ATHANASIADIS – БАС 

ILIAS KIRIAKIDIS - КИТАРА 

CHRISTOS NALMPANTIS - УДАРНИ 

ALEXIOS KOUTSOURADIS - ПЕРКУСИЯ

SOKRATIS VOTSKOS - САКСОФОН 

MICHAIL SIFNAIOS - САКСОФОН

MOISIS MICHAILIDIS - САКСОФОН 

MARIANNA CHRISOSTOMIDOU – САКСОФОН

AGAPI AMPELIDOU - САКСОФОН 

NIKOLAOS IERONYMOS - ТРОМПЕТ 

DIMOS DANAS – ТРОМПЕТ

DIMITRIOS GKOTZARIDIS - ТРОМПЕТ 

GEORGIOS PITSIKALIS - ТРОМБОН 

SARANTIS DIMOU – ТРОМБОН

 

30 СЕПТЕМВРИ, СЪБОТА

19.00 ЧАСА – МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

CATCH 22

БОРИС СЕЛЕНСКИ - ВОКАЛ

ГЕОРГИ СЕЛЕНСКИ - КИТАРА

STAVROS SPYROU – САКСОФОН/КИПЪР

КОНСТАНТИН КУРТЕВ - УДАРНИ

КРИСТИАН ПЕТРОВ - БАС

FUNKILICIOUS

ИВАН ЛАЗАРОВ-  ВОКАЛ

ИВАЙЛО МАНЕВ - УДАРНИ

ЙОАННА ЦВЕТКОВА - ПИАНО

ГАЛЕН НИКОЛОВ - САКСОФОН

МАРТИН СТОЯНОВ - БАС

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ - ТРОМПЕТ

ЦВЕТАН МАРИНОВ - КИТАРА

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ:

ДЖАЗ ПОРТРЕТИ – ФОТОИЗЛОЖБА НА КОНСТАНТИН ЗАЙКОВ- ОТ 18,00 ЧАСА НА 26 СЕПТЕМВРИ В ГХГ „АТ. ШАРЕНКОВ“ 

50 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛИ – ПЛАКАТИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА ДЖАЗ КЛУБ ХАСКОВО- МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР 

HASKOVO JAZZ – ФОТОИЗЛОЖБА НА ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ – НА 28 СЕПТЕМВРИ ОТ 18,00 ЧАСА ВЪВ ФОАЙЕТО НА ТЕАТЪРА 

 

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
хасково джаз виртуози димитър русев мутата
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Какъв трябва да е следващият кмет на Пловдив?

Резултати