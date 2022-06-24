46-годишна шофьорка удари велосипедист в Хасково, той не е пострадал сериозно, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал вчера около 12:40 ч. на кръстовището между бул. „България“ и бул. „Ст. Стамболов“. Жената в лекия автомобил не спазила пътен знак Б2, вследствие на което ударила преминаващият велосипедист, който се движел по път с предимство. 64- годишният мъж е контузия на коляно, прегледан в хасковската болница и освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

Също вчера, на ул. „П. Волов“, полицаите заловили дрогиран шофьор. 29- годишният карал Мерцедес Ц220, напушен с канабис. Задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.