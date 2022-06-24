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46- годишна шофьорка удари велосипедист в Хасково 

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46-годишна шофьорка удари велосипедист в Хасково, той не е пострадал сериозно, съобщиха от полицията. 

Инцидентът станал вчера около 12:40 ч. на кръстовището между бул. „България“ и бул. „Ст. Стамболов“. Жената в лекия автомобил не спазила пътен знак Б2, вследствие на което ударила преминаващият велосипедист, който се движел по път с предимство. 64- годишният мъж е  контузия на коляно, прегледан в хасковската болница и освободен за домашно лечение, без опасност за живота. 

Също вчера, на ул. „П. Волов“,  полицаите заловили дрогиран шофьор. 29- годишният карал  Мерцедес Ц220, напушен с канабис.  Задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

шофьор велосипедист катастрофа хасково
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За автора

Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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