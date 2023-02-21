21.9 градуса днес в Хасково
- 17:22, 21.02.2023
- 17:27, 21.02.2023
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Температурата в Хасково днес достигна почти 22 градуса. 21.9 градуса показа живакът в термометъра, съобщиха от метеорологичната обсерватория.
Най-топло на 21 февруари било през 1989 г. Тогава са измерени 22.4 градуса
Времето ще остане топло и утре с максимални температури около 20 градуса. В четвъртък ще е с около 5 градуса по-студено. Тогава са възможни и валежи.
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