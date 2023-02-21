21.9 градуса днес в Хасково

Температурата в Хасково днес достигна почти 22 градуса. 21.9 градуса показа живакът в термометъра, съобщиха от метеорологичната обсерватория.

Най-топло на 21 февруари било през 1989 г. Тогава са измерени 22.4 градуса

Времето ще остане топло и утре с максимални температури около 20 градуса. В четвъртък ще е с около 5 градуса по-студено. Тогава са възможни и валежи.