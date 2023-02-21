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21.9 градуса днес в Хасково

  • 17:22, 21.02.2023
  • 17:27, 21.02.2023
    • https://www.marica.bg/region/haskovo/21-9-gradusa-dnes-v-haskovo Marica.bg
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Температурата в Хасково днес достигна почти 22 градуса. 21.9 градуса показа живакът в термометъра, съобщиха от метеорологичната обсерватория. 

Най-топло на 21 февруари било през 1989 г. Тогава са измерени 22.4 градуса

Времето ще остане топло и утре с максимални температури около 20 градуса. В четвъртък ще е с около 5 градуса по-студено. Тогава са възможни и валежи.

 

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градуса времето хасково възможни валежи
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За автора

Делян Аврамов

Делян Аврамов

Репортер-редактор - екип "Регион" Хасково

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