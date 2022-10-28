Общо 197 литературни творби и презентации участваха в Националния конкурс „Народните будители и аз“, посветен на Деня на народните будители – 1 ноември, съобщиха от кметството в Хасково.

Участвали са подрастващи от 51 училища, клубове и школи от страната. Двама от участниците са от Българското училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Ървайн, Калифорния, САЩ, а три деца са от Българско средно училище „Христо Ботев“ в Братислава, Словакия.

Журито е с председател Ели Видева – поет, учител и член на СБП и членове Милен Вълчев – гл. уредник в РИМ – Хасково, Левент Халил – екскурзовод в РИМ – Хасково, Катя Вълчанова – учител по Български език и литература, Антоанета Петрова – специалист Информационни технологии, Йоанна Кокотанекова – експерт в Областен информационен център.

Отличията в Националния конкурс „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“ 2022 печелят:

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ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1. Симона Калчева Иванова - 7 клас от ОУ „Христо Смирненски“, град Карнобат.

2. Христина Кундева - 6 клас от СУ „Антим I“, град Златоград.

3. Александър Антонов -6 клас от Българско училище „Св. Паисий Хилендарски“ в Ървайн, Калифорния, САЩ.

Поощрителна награда за Лъчезар Асенов Йорданов - 6 клас от СУ „АНТИМ I“, град Златоград.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Даница Руменова Костова - 12 клас от ЛК „Касталия“ при ЦПЛР-ОДК, град Варна.

2. Айлин Айдън Гюджен - 11 клас от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Хасково.

3. Габриела Крумова - 9 клас, ЛК „Иноватори в действие“ към Младежки дом, град Враца.

Поощрителна награда за Персиана Михаелова Цанкова - 10 клас, ПГ „Константин Фотинов“, град Самоков и Емилия Емилова Тодорова - 11 клас, ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново, обл. Монтана.

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1. Ванеса Кръстева - 6 клас, ОУ „Неофит Рилски“, с. Ягодово, обл. Пловдив, общ. Родопи.

2. Сузана Ясенова Филипова - 7 клас, ОУ „Стефан Караджа“, град Варна.

3. Симона Иванова Котоманова - 5 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР-ОДК, град Варна.

Поощрителна награда за Светла Георгиева – 7 клас, СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали и Андрея Елеонор Чарлс Харвин - 7 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР-ОДК, град Варна.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Радко Василев Василев - 12 клас, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, град Карнобат.

2. Рая Колева - 12 клас, Българско училище „Св. Паисий Хилендарски“,

Ървайн, Калифорния, САЩ.

3. Александра Василева Павлова - 9 клас, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, град Свищов.

Поощрителна награда за Калоян Милков Хаджистойчев - 8 клас, ОУ „Елисавета Багряна“, град Сливен.

РАЗКАЗ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1. Берин Бейсим Али - 7 клас, СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали.

2. Петър Иванов Цонев – 5 клас, ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, град Варна.

3. Хатидже Муса Кенан - 7 клас, ЦПЛР-ОДК, град Велинград.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Милица Ивайлова Иванова – 11 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР- ОДК, град Варна.

2. Биляна Стефанова Кралчева – 9 клас, ЛК „Касталия“ при ЦПЛР-ОДК, град Варна.

3. Александра Костадинова Гъргова – 8 клас, СУ „Христо Ботев“, град Сунгурларе.

ПРEЗЕНТАЦИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5-7 клас)

1.Елена Емилова Георгиева - 7 клас, СУ „Любен Каравелов“, град Несебър. 2.Пелин Шефки Фаик - 6 клас, ОУ „Любен Каравелов“, град Хасково.

3.Емир Ферханов Мюмюнов - 7 клас, град Бяла.

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (8-12 клас)

1. Нели Попова - 8 клас, СУ „Никола Вапцаров“, град Хаджидимово.

2. Донка Илиева Стефанова - 12 клас, СУ „Димитър Маджаров“, град Маджарово.

3. Лин Лелчук - 12 клас, СУ „Димитър Маджаров“, град Маджарово

3. Доуш Неждет Мюмюн - 10 клас, ПГМЕТ,,Стойчо и Кица Марчеви“, град Хасково.

ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В КОНКУРСА:

4 Б клас, ОУ „Васил Левски“, град Правец с кл. ръководител: Цвета Виткова.

Терезиа Шпъртова - 5 клас, БСУ ,,Христо Ботев“, Братислава,

Република Словакия.

Катарина Коленова - 5 клас, БСУ ,,Христо Ботев“, Братислава,

Република Словакия.

Викториа Хлусков - 5 клас, БСУ ,,Христо Ботев“, Братислава,

Република Словакия.

УЛК ,,Сладкодумци“ - ЦПЛР-ОДК ,,Ан. Стоянов“, град Шумен, с ръководител Силвия Маринова.

7 клас от Първо ОУ „Васил Левски“, град Костинброд.