14-годишен с тротинетка се удари в кола в Димитровград 

За пореден инцидент н тротинетка съобщават от полицията Той стана в Димитровград на кръстовището между улиците „Анри Барбюс“ и „Волгоградска“. 14-годишен с тротинетка се ударил в движещ се по път с предимство лек автомобил „Алфа Ромео“ , шофиран от 43-годишен от града. Момчето е прегледано в хасковската болница и освободено за лечение в дома си. Пробите на водача са отрицателни.

В димитровградското с. Странско на кръстовище на улица „Кирил и Методий“ с улица „Г.Димитров“, 20-годишен от селото с „Мерцедес“ минал през левия крак на 9-годишен пешеходец. Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.

И в Хасково има пострадал пешеходец. На булевард „Освобождение“, 72-годишен се е движил с „Форд“ , като не е пропуснал пешеходец на пешеходна пътека. Пострадалият, който е на 66 г., е прегледан и освободен за домашно лечение.