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14-годишен с тротинетка се удари в кола в Димитровград 

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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Getty images

За пореден инцидент н тротинетка съобщават от полицията Той стана в Димитровград на  кръстовището между улиците „Анри Барбюс“ и „Волгоградска“. 14-годишен с тротинетка се  ударил в движещ се по път с предимство лек автомобил „Алфа Ромео“ , шофиран от 43-годишен от града. Момчето е прегледано в хасковската болница и освободено за лечение в дома си. Пробите на водача са отрицателни. 

В димитровградското с. Странско на кръстовище на улица „Кирил и Методий“ с улица „Г.Димитров“, 20-годишен от селото с „Мерцедес“  минал през левия крак на 9-годишен пешеходец. Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.

И в Хасково има пострадал пешеходец. На  булевард „Освобождение“, 72-годишен се е движил с „Форд“ , като не е пропуснал  пешеходец на пешеходна пътека.  Пострадалият, който е на 66 г., е прегледан и освободен за домашно лечение.

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тротинетка момче пострадал пешеходец коли
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За автора

Цанка Семерджиева

Цанка Семерджиева

Кореспондент в Хасково

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