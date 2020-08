Най-новият стенопис в Старо Железаре е почти готов. Той изобразява строителите на България и е замислен и изпълнен с традиционното леко и небрежно чуство за хумор на Венцислав Пирянков.

„Той е един коментар към днешния ден и не чак токлова далечното и забравено минало. Но за да спазим важния за този проект обичай, трябва да споменем, че изключително необходими и важни сте Вие, нашата искрена, откровена, предана и както винаги критично настроена публика. Молим Ви за вашият съвет, мнение, предложение!“, пита той почитателите на изкуството си.

Авторът има четири идеи за надпис на новия стенопис и ги моли да му помогнат в избора. А те са:

1. Човек, дори и добре да живее, умира и друг се ражда и нека роденият по-късно, като види тези писмена, си спомни за този, който ги е направил… името му бе Ювиги хан Омуртаг

2. Градил Илия килия…

3. We built this city on rock and roll

4. Нас не догонят!