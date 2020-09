Бойко Борисов и Румен Радев заедно в Старо Железаре СНИМКИ

Най-прогресивното и най-артистичното село в България - Старо Железаре, вече има нова придобивка в „дуварната“ живопис. Атрактивните художници – семейството Катарина и Венцислав Пирианкови, завършиха поредния cтенопис, който са озаглавили „Строителите на България“.

Така на стената на къща един до друг се появиха изрисувани премиерът Бойко Борисов и президентът Румен Радев. Министър-председателят държи мистрия и тухла, а държавният глаВа – лопата.

Редом с тях са Георги Димитров, Тодор Живков, цар Борис Трети. Компания им правят Иван Костов, Петър Стоянов, Георги Първанов, Симеон Сакскобургготски и още куп важни политически личности от миналото и настоящето ни.

„Ние като творци не можем да променим нищо, единствено и само можем да създадем една утопия, съответно да провокираме, да идентифицираме, да бележим, маркираме и задаваме много, много въпроси… И това е, което се опитваме да правим.

Ето и равносметката за 30-тe години демокрация. Благодарим ви от все сърце!

Ние все още сме в чужбина а вие дори не успяхте да посадите две праскови и две череши. Колкото повече строите, толко повече разрушавате. Или пък може би абсурдно и перверзно продължавате мисълта на Duchamp „Destruction is also creation’. … Или на Joseph Beuys - че всеки може да е артист, и да твори изкуство. Та нали и беленeтo на картофи според Beuys може да е арт, стига да се прави съзнателно…! Дано…

Цинично, сатирично, нихилистично, декадентско, горчиво и малко трагикокомично за създателитe на България и тяхното, нашето творение...

WE BUILT THIS COUNTRY ON ROCK AN’ ROLL“, пишат Катарина и Венцислав Пирианкови.