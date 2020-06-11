Ясни са победителите в онлайн конкурса „Вълшебният свят на книгите“
- 11.06.2020 | 16:37
- 11.06.2020 | 16:37
- Marica.bg
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Община Асеновград информира, че в онлайн конкурса „Вълшебният свят на книгите”, организиран от Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, участваха деца от 5 училища и 10 детски градини. Малките творци са жители не само на Асеновград, но и на Хасково, Козлодуй, Пловдив и село Мулдава. Представени са общо 40 творби:
* І-ва възрастова група – 22 рисунки
* ІІ-ра възрастова група - 10 рисунки
* категория „Всичко ще се оправи” – 8 рисунки
Резултатите от онлайн гласуването са отчетени на 10.05.20 г.
Участващи учебни заведения:
Асеновград – ОУ ”Ангел Кънчев”, ОУ ”Отец Паисий”, СУ ”Свети свети Кирил и Методий”, СУ „Свети княз Борис I”, ОУ „Петко Каравелов“
Школа по ИИ „Дъга” – Козлодуй
ОУ „Никола Вапцаров” – Хасково
Детски градини в Асеновград – „Мир”, „Зорница”, „Радост”, „Дружба”, „Никола Вапцаров”, „Надежда”, „Слънце”
ДГ „Бако Динчо” – село Мулдава
ДГ „Чучулига” - Пловдив
ДГ „Елхица” – Хасково
Победители:
Първа категория
- Нели Стенева – ДГ „Зорница“, Асеновград
- Валентин Марков – ДГ „Никола Вапцаров“, Асеновград
- Анъл Ходжа – ДГ „Радост“, Асеновград
Втора категория
- Ангел Демерджиев – ОУ „Петко Каравелов“, Асеновград
- Ивайло Данаилов – ОУ „Отец Паисий“, Асеновград
- Илиана Лилова – ОУ „Ангел Кънчев“, Асеновград
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