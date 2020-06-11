Община Асеновград информира, че в онлайн конкурса „Вълшебният свят на книгите”, организиран от Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, участваха деца от 5 училища и 10 детски градини. Малките творци са жители не само на Асеновград, но и на Хасково, Козлодуй, Пловдив и село Мулдава. Представени са общо 40 творби:

* І-ва възрастова група – 22 рисунки

* ІІ-ра възрастова група - 10 рисунки

* категория „Всичко ще се оправи” – 8 рисунки

Резултатите от онлайн гласуването са отчетени на 10.05.20 г.

Участващи учебни заведения:

Асеновград – ОУ ”Ангел Кънчев”, ОУ ”Отец Паисий”, СУ ”Свети свети Кирил и Методий”, СУ „Свети княз Борис I”, ОУ „Петко Каравелов“

Школа по ИИ „Дъга” – Козлодуй

ОУ „Никола Вапцаров” – Хасково

Детски градини в Асеновград – „Мир”, „Зорница”, „Радост”, „Дружба”, „Никола Вапцаров”, „Надежда”, „Слънце”

ДГ „Бако Динчо” – село Мулдава

ДГ „Чучулига” - Пловдив

ДГ „Елхица” – Хасково

Победители:

Първа категория

Нели Стенева – ДГ „Зорница“, Асеновград Валентин Марков – ДГ „Никола Вапцаров“, Асеновград Анъл Ходжа – ДГ „Радост“, Асеновград

Втора категория