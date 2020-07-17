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Криминален тип с БМВ шпори с 2,17 промила

  • 17.07.2020 | 14:45
    • https://www.marica.bg/region/asenovgrad/kriminalen-tip-s-bmv-shpori-s-2-17-promila Marica.bg
  • Тони Михайлов
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Служители на полицията в Асеновград хванаха в крачка 32-годишен водач. Той бил спрян за проверка на главния път Асеновград-Садово. Джигитът управлявал БМВ чужда собственост с концентрация на алкохол от 2,17 промила. Проверката е установила още, че водачът е от Садово,  криминално проявен е и осъждан. 

Образувано е бързо производство за шофиране в нетрезво състояние. 

пиян водач Асеновград Садово БМВ проверка
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Тони Михайлов

Тони Михайлов

Репортер

Тони Михайлов е завършил магистратура „Журналистика, реклама, PR“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е репортер и водещ на дневни блокове в Информационна агенция и радиоверига "Фокус".   Още

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