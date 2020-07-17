Криминален тип с БМВ шпори с 2,17 промила
- 17.07.2020 | 14:45
- Тони Михайлов
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Служители на полицията в Асеновград хванаха в крачка 32-годишен водач. Той бил спрян за проверка на главния път Асеновград-Садово. Джигитът управлявал БМВ чужда собственост с концентрация на алкохол от 2,17 промила. Проверката е установила още, че водачът е от Садово, криминално проявен е и осъждан.
Образувано е бързо производство за шофиране в нетрезво състояние.
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