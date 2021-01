Фактът, че тютюнопушенето е вредно за здравето е научно доказан с редица изследвания. Всички продукти, съдържащи тютюн или вещества, извлечени от него, представляват риск за здравето на човека и водят до пристрастяване, така че не трябва да бъдат употребявани от непушачи, а за пушачите най-добрият избор е пълният отказ от употреба на тютюневи изделия. Здравните власти на много страни провеждат кампании срещу тютюнопушенето, като една от стратегиите за справяне с проблема е намаляването на риска.

По данни на СЗО над 8 милиона души умират годишно от заболявания, свързани с тютюнопушенето, като 1,2 милионa от тях са пасивни пушачи. За съжаление хората от тази група също страдат от вредния навик на близките си, тъй като вредните вещества се съдържат и разпространяват с цигарения дим от горенето на цигарата.

Националната здравна служба на Великобритания NHS посочва, че тютюнопушенето е свързано с повишен риск от развитието на заболявания като:

Коронарна болест на сърцето

Инфаркт

Мозъчен инсулт

Увреждане на периферните съдове

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Рак на белия дроб (7 от 10 случая се дължат на тютюнопушене)

Рак на устата, гърлото, ларинкса, черния дроб, шийката на матката и др.

При децата пасивни пушачи съществува риск от развитието на белодробни възпаления, менингит и други тежки състояния.

Тези факти са добре известни в обществото, но може би малко по-позната е причината за това

Никотинът е може би най-известното вещество, съдържащо се в тютюна. Никотинът е алкалоид, естествено синтезиран от растенията от семейство Картофови. Самото му име му идва от латинското наименование на растението Nicotiana tabacum – видът тютюн, който е най-често употребяван с комерсиална цел. Именно на това вещество се дължи силното пристрастяване към цигарите. Никотинът има силно въздействие върху централната и периферната нервна система и има отношение към развитието на някои болести на съдовете, но не е основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето.

Проблемът е в горенето

При запалването на цигарата тютюнът започва да гори и достига температури от 800оС. При това горене веществата, съдържащи се в него, преминават процес на термична деструкция, наречен пиролиза, при който се образуват дим и пепел. В цигарения дим се съдържат повече от 7 000 вещества. В свой доклад от 2012 г. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ FDA определя списък с 93 вредни или потенциално вредни вещества, съдържащи се в цигарения дим, които имат различен негативен ефект – канцерогени (CA), увреждащи дихателната система (RT), увреждащи сърдечно съдовата система (CT), увреждащи репродуктивните органи и развитието (RDT) и пристрастяващи (AD).

Някои от веществата, попадащи в повече от една категория са:

Ацеталдехид – CA, RT, AD

Арсеник – CA, CT, RDT

Бензен – CA, CT, RDT

Хром – CA, RT, RDT

Етил карбамат (уретан) – CA, RDT

Олово – CA, CT, RDT

Някои от тези вещества се използват в различни отрасли на индустрията, за производството на бои, материали и др., но определено нямат място в дихателната система на човека.

Освен тези вещества в цигарения дим се намират и много фини твърди частици от катрани, които при вдишването полепват в белия дроб и с акумулирането си пречат на нормалната му функция. Вредата от натрупването на тези частици е с толкова големи и дълготрайни последствия, че са необходими години отказ от тютюнопушенето, за да се възстанови поне частично нормалното функциониране на белия дроб и рискът от развитие на заболяване да започне да намалява. Ясно е, че начинът да се предпазим от вредното въздействие на тези вещества е да не се излагаме на цигарен дим.

Аерозол или дим

В устройствата с нагряване на тютюн или никотинова течност вместо горене има нагряване до много по-ниски температури - съответно 350оС и 250оС. При тях значително е намалено образуването на вредни и потенциално вредни вещества, а някои от тях изобщо липсват. Парата, която се отделя от тези изделия, е аерозол – малки водни капчици диспергирани във въздуха, които съдържат никотин и значително по-малко количество и вид вредни вещества, но не присъстват твърди частици.

На практика всеки дим също е аерозол, но не всеки аерозол е дим

Димът съдържа твърди частици и хиляди химични съединения, които се генерират при горенето на тютюна при високи температури, докато аерозолът, формиран при по-ниски температури при изпарение/кондензация, има по-малко комплексен състав от цигарения дим и при него не се генерират твърди частици.

Именно това е и основната разлика между бездимните продукти (устройства за нагряване на тютюн и електронни цигари) и конвенционалните цигари – заради нагряването до по-ниски температури в изпарения аерозол се съдържат значително по-малко количество вредни и потенциално вредни вещества.

Според данните от някои изследвания на Филип Морис Интернешънъл(1) и независими изследвания (2), наличието на вредни и потенциално вредни вещества в аерозола на устройствата за нагряване на тютюн е до 95% по-малко в сравнение с дима на конвенционалните цигари. Това не ги прави продукти без риск и те не са предназначени за употреба от непълнолетни или непушачи, а единствено за пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили пушат цигари.

(1) Robustness of HPHC Reduction for THS 2.2 Aerosol Compared with 3R4F Reference Cigarette Smoke Under High Intensity Puffing Conditions - Catherine Goujon, Samuel Kleinhans, Serge Maeder, Laurent Poget and Jean-Pierre Schaller

(2) Platform 1's mainstream aerosol compared to reference cigarette smoke - Labstat International ULC is an independent ISO 17025 accredited laboratory in Kitchener, Ontario, Canada

Материалът и анкетата са публикувани с подкрепата на Филип Морис България.