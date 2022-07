МУ-Пловдив прави скок в невронауката с нова програма

От Валерия Герганова

Медицинският университет в Пловдив ще си партнира с висши учебни заведения от Швейцария, Австрия и Италия, за да разшири хоризонтите на българската психиатрия.

Проектът ще донесе не само нови върхови постижения за университета, но и ще насърчи висококвалифицирани специалисти да останат в България, като в същото време привлече експерти от цяла Източна и Южна Европа.

Името на програмата е "Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience - DIP Neuroscience" ("Развитие на институционалното партньорство в Европа в сферата на транслационната невронаука"), финансирана по НП "Европейски научни мрежи".

Тя е свързана с Изследователския комплекс за транслационна невронаука (RCTN), открит през 2015 г., когато Медицинският университет получава оборудване за провеждане на транслационна невровизуализация.

В комплекса се събират шестнадесет учени - психиатри, психолози, невролози, неврохирурзи и педиатри - невролози, които да усвоят основните техники за провеждане на невроизобразителни изследвания.

Без възможността за подобни изследвания България ще остане век назад, когато психиатрична диагноза е можело да се поставя само на база наблюдения от самия пациент или близките му.

Днес все още не е достъпен метод, който да дава биологично валидна информация за психичното разстройство и в същия момент да е ежедневно приложим.

Точно върху това работи екипът в изследователския комплекс на МУ-Пловдив, а именно - усъвършенстването на тестове за функционален ядрено-магнитен резонанс (ФЯМР).

При въпросния тип тестове пациентът е поставен в ЯМР в състояние на покой. В последствие му се задават задачи с изображения или въпроси. Като се следят активациите в мозъка при отговор, може да се открият психични разстройства като депресия, шизофрения и параноя.

Например - при депресия в определени мозъчни клъстери сивото вещество е редуцирано. В други ситуации активация се наблюдава в специфични части на мозъка, където е характерно за шизофреници.

Чрез усъвършенстването на тази невроизобразителна методология МУ-Пловдив може да направи колосална реформа в българската психиатрия.

Подобни тестове биха дали възможност както за по-лесна диагностика, така и за ранна интервенция у млади хора с проблемно поведение. Друга полза е при избора на подходящ медикамент за пациенти, понеже чрез скриниране най-бързо може да се проследи влиянието на лекарството върху мозъка.

За да имат достъп до по-широк набор от техники, учените на МУ-Пловдив се нуждаят от допълнително образование и обучение. Тук се намесват чуждестранните партньори - университетите в Лозана (Швейцария), Виена (Австрия) и Милано (Италия).

Те ще предадат знания и опит, които да осигурят по-нататъшно развитие и устойчивост на изследванията в МУ-Пловдив, както и да повишат квалификацията, капацитета и експертизата на изследователския персонал. Партньорите имат доказан опит в редица нови техники и парадигми, които могат да бъдат внедрени и в българската медицина.

Ще бъдат разработени съвместни проучвания и публикации за споделяне на резултатите от сътрудничеството. Младите изследователи ще се включат активно в проектните предложения и проучванията, така че общият изследователски профил на учените в Пловдив да отговаря на все по-високите научни стандарти.

За постигане на научните цели на проекта и трансфера на знания ще се проведат няколко обучения, лятно училище, индивидуални мобилности и експертни посещения.