МУ чертае бъдещето на невронауката у нас и в Европа

През изминалата седмица Научният институт към Медицинския университет в Пловдив проведе работен семинар по проект "Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience - DIP Neuroscience", финансиран по Национална програма „Европейски научни мрежи“.

В срещата участваха представители на всички партньори по проекта. МУ-Пловдив, като водещ партньор и домакин на срещата, беше представен от акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, доц. д-р Севдалина Кандиларова, д-р Анна Тодева-Раднева, д-р Росица Паунова и д-р Кристина Стоянова. Dr Letizia Squarcina и Dr Eleonora Maggioni участваха от името на Университета в Милано (Италия), Prof. Claus Lamm и Dr Ronald Sladky от Университета във Виена (Австрия), Dr. Ferah Kherif и проф. Богдан Драгански от Canton of Vaud University Hospital (Швейцария) и Dr. Alexandra Korda от изследователската група от Университета в Любек (Германия), ръководена от рrof. Stefan Borgwardt.

В първия ден (14 септември) екипът направи обзор на планираните публикации и доклад за пилотните сканирания на проби в партньорските центрове. Всеки представител на партньорите коментира своя изследователски план и отчете напредъка на текущите проекти. Във втория ден пък се проведоха четири практически обучения и презентации, в които взеха участие и студенти на МУ-Пловдив.

"Марица" имаше шанса да разговаря с невролога проф. Богдан Драгански, който участва в проекта като представител на Canton of Vaud University Hospital в Швейцария. Той сподели, че проектът ще помогне за усвояване на нови знания и експертизи в областта на невронауките и в частност - образното регистриране на процесите в мозъка.

"Интересното в този проект е, че лекари от различните страни, които участваме тук, имаме едни и същи въпроси, но всеки ги решава по различен начин. За това може да кажем, че идеята е да се напредне в областта на клиничните науки при хора с психиатрични проблеми, използвайки ядрено-магнитен резонанс, който пък е технология, която може да се ползва не само за диагностика", обясни проф. Драгански.

Семинарът в МУ-Пловдив е само част от проекта, като родните лекари вече са гостували на част от партньорските университети. Общото мнение на международните лекари е че базата на МУ в Пловдив е на много високо ниво и са създадени условия за развитие на наука в областта на медицината. Проф. Богдан Драгански също е категоричен, че интелектуалният продукт, който проектът "Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience - DIP Neuroscience" вече създава под формата на научни статии, ще бъде от съществено значение за цялото поле на невронауките.

Що се отнася до практическото приложение на труда на учените, проф. Драгански е категоричен, че то вече се случва. По думите му, най-важното е, че лекарите добиват знания, особено в областта на психиатрични заболявани, които иначе не могат да се видят, както редица други болести на тялото.

Проектът "Development of Institutional Partnership across Europe in the Field of Translational Neuroscience ​- DIP Neuroscience" е финансиран по Национална програма „Европейски научни мрежи“ чрез Споразумение № Д01- 284/06.10.2020. Стойността на финансирането за 2022 г. по този проект е 782 280 лева.