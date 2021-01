Д-р Владимир Иванов завършва „Медицина“ през 2007 г. в Есен, Германия, а през 2014 г. специализира успешно „Вътрешни болести“ и „Кардиология“. Три години по-късно защитава научна степен „доктор по медицина“ в Университета в Бохум.

От юни 2008 г. до 2018 г. работи в „Санкт Йозеф Хоспитал“, една от клиниките към Университета в Бохум, където от 2015 г. е старши лекар (т.нар. Oberarzt). От юли 2018 г. до февруари 2019 г. работи в Клиника по инвазивна кардиология на УМБАЛ „Александровска“ в София. През март 2019 г. се завръща в родния Пазарджик, където е ръководител на катетеризационната лаборатория към Отделението по кардиология „МБАЛ - Пазарджик“ до декември 2020 г. От януари 2021 г . е част от Отделението по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ "Пълмед".

Има професионални квалификации в областта на:

Трансторакална и трансезофагеална ехография

Сертификат (Sachkunde) за кардиостимулация и дефибрилация от German Society of Cardiology

Множество курсове и практически упражнения по коронарангиография и коронарни интервенции

Курс по спешна медицина ​- Rettungsdienst към немската Бърза помощ

Сертификат по спешна медицина ​- “Arzt im Rettungsdient“

Курс по компютърна томография на сърце

Курс по рентгенова защита на работещите в здравеопазването

Сертификат за „good clinical practice“

ВСД по инвазивна кардиология и ехокардиография - експертно ниво



Членува в Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (German Society of Cardiology) European Society of Cardiology European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions Bulgarian Society of Interventional Cardiolog



Носител е на почетен знак и грамота от РК на БЛС-Пазарджик в категория „Принос за развитието и прилагането на иновативна медицина и уникални техники 2020 г.“



Д-р Иванов ще консултира пациенти на кабинет в ДКЦ „Пълмед“, петък от 13:30 до 17:00 ч., както и в ДКЦ 1-Пазарджик - понеделник и сряда от 08:00 до 12:30 ч., с предварително записване.

<197> На всеки ще бъде интересно защо се завърнахте в България?

<197> Завърнах се в България, защото тук е моето семейство, защото тук съм израснал и в родината ми се чувствам най-добре. През 2003 година заминах с нагласата, че един ден ще се върна в България. Винаги съм се чувствал в България на мястото си.

<197> Каква е най-съществената разлика между германското и българското здравеопазване?

<197> По този въпрос може наистина да се каже много. Най-общо казано, разликите са финансови и организационни. Като индивидуалности, в България има колеги, които по нищо не отстъпват на немските лекари.

<197> Защо избрахте Университетска болница "Пълмед"?

<197> Избрах УМБАЛ „Пълмед“ и Пловдив по няколко причини. Това е една модерна, голяма и една от водещите болници в Южна България, в която се работи много добра и съвременна медицина. Болница „Пълмед“ разполага с най-съвременна апаратура. Също не на последно място избрах тази болница за моя по-нататъшен професионален път заради отличния екип на Отделението по ​кардиология. Пловдив е един прекрасен град, който предлага много възможности и е също близо до моето родно място - Пазарджик. В Пловдив живее част от моето семейство.

<197> С какво повече са заплашени хората със сърдечни проблеми от COVID-19?

<197> Пациенти със сърдечни заболявания действително са по-рискови за тежко протичане на инфекция с COVID-19 в сравнение със здравата популация. За съжаление, те имат по-висок риск от усложнения и от фатален изход.

<197> Какви поражения на сърдечносъдовата система може да нанесe коронавирусът?

<197> От една страна, коронавирусът може да увреди директно сърдечносъдовата система, т.нар. цитопатичен ефект, а от друга, вирусната инфекция може да увреди миокарда индиректно, като активира имунната система, която може да атакува сърдечния мускул. При една инфекция с COVID-19 има склонност към едно повишено кръвосъсирване, което може да доведе до тромбемболии, миокарден инфаркт и мозъчен инсулт.

<197> Какво трябва да правят, за да са по-спокойни? Да се изолират повече, да поддържат по-често връзка с лекарите, да имат по-специален режим на хранене ли?

<197> Да бъдат дисциплинирани и да спазват препоръките на специалистите в тази област, както и да ползват лични предпазни средства. При рискови пациенти, каквито са пациентите с придружаващи сърдечносъдови заболявания, да потърсят лекарска помощ, а не да си стоят вкъщи и да чакат да премине.

<197> Вярно ли е, че хора, които нямат типичните симптоми на коронавируса и постъпват в болница със сърдечни проблеми, се оказват болни именно от COVID-19?

<197> Да, наистина имахме няколко подобни случая на пациенти с типични оплаквания отстрана на сърдечносъдовата система, които се оказаха, че са с коронавирус.

<197> Как се лекуват в болница, и по-специално в "Пълмед", такива пациенти?

<197> Важно е такъв болен да се изолира в самостоятелна стая, за да не зарази останалите пациенти, както и хора от персонала. Извършват се необходимите изследвания като рентген или скенер на бял дроб, лабораторни изследвания. Такива пациенти се наблюдават и ако се наложи, се приема в съответната COVID- 19 реанимация. При необходимост може да се назначи и кислород, а ако всичко не помогне, може да се наложи и да се премине към апаратна вентилация, като функцията на белите дробове се подпомага от апарат, докато те се възстановят от инфекцията и могат да извършват функцията си самостоятелно. Разбира се, успоредно с лечението на COVID той непрекъснато е под наблюдението на кардиолог.

<197> Имахте ли моменти, когато ситуацията беше опасна?

<197> През последните месеци почти всичко в клиничната медицина по един или друг начин е свързано с пандемията. Имахме няколко случая на пациенти с COVID -19 и с миокарден инфаркт. Може би се сещам за 4-5 такива. Мога да дам пример за пациент, който бе лекуван 2-3 седмици от пневмония, предизвикана от COVID -19. Този пациент имаше и придружаваща исхемична болест на сърцето. По време на лечението в Инфекциозно отделение той разви миокарден инфаркт и трябваше да се направи коронарография и коронарна интервенция по спешност. Това, разбира се, беше сторено. След извършената интервенция състоянието на пациента се подобри, но за съжаление, този пациент беше развил вече белодробна фиброза, увреждането на белите дробове беше доста напреднало и той беше зависим от висока доза кислород. Изписахме го след още две седмици лечение в Кардиологично отделение, но поради увреждането на белите дробове от инфекцията с COVID-19 ми е трудно да дам прогноза за по-нататъшното качество на живот на този пациент.

<197> Ако пациентът е болен от коронавирус, но му се налага спешна животоспасяваща операция как се процедира?

<197>​ Мога да говоря за интервенция по спешност в моята област. Просто се извършва животоспасяващата операция, като се спазват необходимите предпазни мерки, и този пациент след процедурата се изолира в собствена стая или се приема в съответната COVID реанимация. Много важна в един такъв случай е правилната логистика, да се предпази екипът, но и да не се допусне забавяне, което може да навреди на пациента.

<197> Разкажете ни някой интересен случай.

<197> Случайно или не, първият ми пациент в УМБАЛ „Пълмед“ беше възрастен гражданин на Великобритания, живеещ в едно пазарджишко село. Този случай не беше по нищо по-особен от другите, но с този пример бих искал да ви кажа, че в България има все повече чуждестранни граждани, които, по една или друга причина, се преместват в страната ни. Просто България е атрактивна за чуждестранни граждани и очакваме този наплив да се увеличи в следващите години.

<197> Разполагаме ли в България с необходимите медикаменти за лечение на тези пациенти?

<197> Да, в България са налични всички или почти всички медикаменти за лечение на COVID-19 инфекция.