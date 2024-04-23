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Ученик с апел в Пловдив: Пуснете големи автобуси, препълнени са

  • 23:00, 23.04.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/transport/uchenik-s-apel-v-plovdiv-pusnete-golemi-avtobusi-prepalneni-sa Marica.bg
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Нашият читател Иван. И. пусна апел до отговорните в Пловдив за градския транспорт. Ученикът посочи огромни проблеми. Ето писмото му: 

"Здравейте. Аз съм ученик в Училище "Софроний Врачански". Всеки ден ми се налага да ползвам линия 4 до центъра, където живея. За жалост почти всеки ден попадам на малък автобус, който е препълнен и не може да събере всички пътници. Това причинява неудобство на много хора.

За съжаление нямам избор, защото по линия 9 също се движат малки автобуси, а на линия 99 не може да се разчита. Също бих искал да обърна внимание, че когато ползвам автобус 10 до Мол Пловдив, той също много често пристига малък и препълнен. Мисля, че ако автобусите бяха големи и редовни, нямаше да се стига до такъв проблем", пише Иван..

Придаваме молбата му!

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пловдив автобуси транспорт учевик
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