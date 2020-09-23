Шофьори, вижте всички ремонти и затворени пътища в Пловдивско
- 23.09.2020 | 07:45
- 23.09.2020 | 07:51
- Marica.bg
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Ако пътувате в Пловдивско днес, прочетете внимателно всички ограничения заради ремонти, така ще спестите време с "Марица":
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:
Път II-86: Движението по път II-86 Асеновград – Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м. през тунелите. Обходен маршрут: път III-866 Кричим – Девин. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер – Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено. Срок – целогодишно.;
Път ІІІ-667: Движението по път III-667 Плодовитово – Първомай при км 6+832 в района на мост над р. Марица е ограничено за МПС над 5 т. поради намален габарит на пътното платно на стоманения мост на р. Марица. Обходен маршрут: път ІІ-66 Стара Загора – Поповица и път І-8 София – Пловдив – Свиленград. Срок до 21.12.2020 г.;
Път III-804: Движението по път III-804 Поповица – Болярци е ограничено за МПС над 12 т. поради намален габарит на пътното платно на мост в с. Поповица. Обходен маршрут: път Поповица – Садово – Кочево – Болярци. Срок до 21.12.2020 г.;
Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив – Студенец – Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено. Срок – целогодишно.;
Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица – Загражден – Давидково в участъка от км 13+500 от Държавно ловно стопанство „Кормисош“ след с. Белица до границата с област Смолян при км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок – целогодишно.
Ремонтни дейности:
Път III-861: Движението по път III-861 Югово – Лъки – Здравец в участъка от гр. Лъки до кръстовище с път II-86 Асеновград – Смолян се извършва в една лента поради ремонтни дейности. Срок до 21.12.2020 г.
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