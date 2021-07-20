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Седем автобусни линии с нов маршрут заради мача Локомотив-Словачко

  • 20.07.2021 | 09:40
  • 20.07.2021 | 10:07
    • https://www.marica.bg/plovdiv/transport/sedem-avtobusni-linii-s-nov-marshrut-zaradi-macha-lokomotiv-slovachko Marica.bg
  • Marica.bg
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Във връзка  с футболния мач от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите между отборите на „Локомотив“ (Пловдив) и „Словачко“  (Чехия) от ОП „Организация и контрол на транспорта“ съобщават, че на 22 юли (четвъртък)  се спира движението на моторни превозни средства по пътни участъци около стадион „Локомотив“.

За времето от 18:00 до 23:00 часа се затварят ул. „Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. „Санкт Петербург“ до кръстовището с ул. „Проф. Цветан Лазаров“, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. „Лев Толстой“ до кръстовището с ул. „Поручик  Боян Ботев“, и ул. „Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с  бул. „Освобождение“.

Маршрутите на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променят, както следва:   

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР “Тракия“- А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256,  ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“- А12): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“,  обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011 , десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка  №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“-А12): ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“- А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖР „Тракия“-А12): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев” обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка  №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

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