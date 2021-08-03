Локо - Копенхаген спира движението около "Лаута"
- 03.08.2021 | 09:15
- 03.08.2021 | 09:25
- Marica.bg
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Част от улиците около стадиона в парк „Лаута“ ще са затворени за движение на пътни превозни средства на 5 август (четвъртък) от 17:00 до 22:00 часа, информират от ОП „Организация и контрол на транспорта“.
Причината е футболният мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между отборите Локомотив и Копенхаген“.
Спира се движението по ул. „Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. „Санкт Петербург“ до кръстовището с ул. „Проф. Цветан Лазаров“, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. „Лев Толстой“ до кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“, и ул. „Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с бул. „Освобождение“.
Маршрутите на 7 автобусни линии – № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 – от градския транспорт се променят, както следва:
Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР “Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“- А12): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011 , десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“-А12): ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“- А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“-А12): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №99 (ПУ „Паисий Хилендарски“ – ЖР „Тракия“-А12): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев” обръщалото – ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР „Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
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