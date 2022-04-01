Готов е графикът за машинно миене на пловдивските улици през следващата седмица. Най-замърсените трасета отново ще се мият с маркуч. Освен пътните платна се почистват регулите, прилежащите тротоари и велоалеи.

За да се избегне допълнително напрежение в трафика, екипите работят през нощта.

Машинно миене с маркуч

Район „Централен“

На 4 и 5 април (понеделник и вторник): бул. „Шести септември“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“; бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Руски“, и подстъпите към мостовете на Герджика и на бул. „Васил Априлов“; ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Асеновградско шосе“.

На 6 и 7 април (сряда и четвъртък): бул. „Копривщица“ – източното платно от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“ и подстъпите на Коматевския транспортен възел; ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Санкт Петербург“ до Асеновградския надлез.

На 6 април (сряда): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“.

На 7 април (четвъртък): ул. „Гладстон“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Руски“.

На 8 април (петък): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от ул. „Иван Перперлиев“ до бул. „Цар Борис III Обединител“, подлеза на ул. „Гладстон“; ул. „Гладстон“ – от бул. „Руски“ до ул. „Захари Стоянов“; ул. „Петко Д. Петков“.

Район „Северен“

На 4 и 5 април (понеделник и вторник): бул. „България“ – от моста на Адата до 4-ти километър.

На 6 април (сряда): ул. „Победа“ – от моста на Герджика до гара „Филипово“.

На 7 и 8 април (четвъртък и петък): ул. „Васил Левски“ – от бул. „България“ до табелата за край на Пловдив; бул. „Северен“ – от паркинга на „Кауфланд“ до бул. „България“.

Район „Източен“

От 4 до 7 април (от понеделник до четвъртък): бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“ и двата подлеза.

На 8 април (петък): бул. „Освобождение“ – западното платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“.

Район „Западен“

На 4 април (понеделник): бул. „Шести септември“ – от бул. „Копривщица" до моста на Гребния канал.

На 5 април (вторник): ул. „Владивосток“.

На 6 и 7 април (сряда и четвъртък): бул. „Свобода“.

На 8 април (петък): ул. „Перущица“ и ул. „Лерин“.

Машинно миене на дюзи

Район „Южен”

Всекидневно от 4 до 8 април (от понеделник до петък): пътните връзки на надлез „Родопи“, ул. „Кукленско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Бугариево“, локалното платно на бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димо Хаджидимов“, ул. „Асен Христофоров“, ул. „Поручик Въльо Стефов“, ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Калиакра“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“, ул. „Стефан Стамболов“ – от ул. „Акад. Петър Динеков“ до бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония“ и Бетонния мост, ул. „Бяло море“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Бъкстон“.

На 4, 6 и 8 април (понеделник, сряда и петък): ул. „Кукуш“, ул. „Трети март“, бул. „Македония“ – локалното платно, ул. „Кичево“, ул. „Михалаки Георгиев“, ул. „Георги Икономов“, ул. „Славееви гори“, ул. „Остромила“, ул. „Беломорска“.

На 5 и 7 април (вторник и четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Даме Груев“, локалното платно на бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Константин Нунков“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Коматевско шосе“ – от ул. „Лозарска“ до околовръстния път, ул. „Захаридово“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Букет“, ул. „Обнова“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Захаридово“, ул. „Лозарска“.

Район „Тракия”

Всекидневно от 4 до 8 април (от понеделник до петък): източното платно на ул. „Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“, бул. „Санкт Петербург“ – южното платно, бул. „Цар Симеон“, бул. „Шипка“; ул. „Недялка Шилева“, ул. „Иван Стоянович“, „Пеньо Пенев“, ул. „Поручик Боян Ботев“, ул. „Димитър Ризов“, ул. „Вълко Шопов“, ул. „Съединение“, бул. „Освобождение”, бул. „Цариградско шосе“ – южно платно, ул. „Ягодовско шосе“, бул. „Княз Борис”, ул. „Димитър Кудоглу“, ул. „Георги Цариградски“, ул. „Георги Данчов“, ул. „Бранислав Велешки“.

На 4, 6 и 8 април (понеделник, сряда и петък): бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до края, ул. „Индустриална“, ул. „Георги Данчов“ (продължение), ул. „Теофан Райнов“, ул. „Поп Ангел Чолаков“, ул. „Александър Терзиев“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Братан“, ул. „Ангел Коджаманов“, ул. „Генерал Константин Кесяков“, ул. „Генерал Дандевил“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Григор Божков“, ул. „Цар Светослав Тертер“, ул. „Българка“.

На 5 април (вторник): микрорайони А9, А8, А10, А11, А13, А7, А6 и А5.

На 7 април (четвъртък): микрорайони А2, А3, А4, А1 и А12.

На 8 април (петък): алеите в парк „Лаута“.