49
Подай сигнал Профил

Футболният двубой „Локомотив“ – „Левски“ затваря пътни отсечки

Променя маршрута на 7 градски автобуса

  • 16:15, 04.08.2023
    • https://www.marica.bg/plovdiv/transport/futbolniqt-dvuboy-lokomotiv-levski-zatvarq-patni-otsechki Marica.bg
  • 236
  • 0
Принтирай
   Снимка: Наташа Манева

Заради футболната среща между отборите на „Локомотив“ (Пловдив) и  „Левски“ (София), която ще се състои на стадиона в парк „Лаута“, на 6 август (неделя) се въвежда временна организация на движението, предупреждават от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“. От 18:00 до 0:00 часа изцяло или поетапно се спира движението на пътни превозни средства по:

- ул. „Лев Толстой“ – от кръстовище с бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“;

- ул. „Проф.Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. „Лев Толстой“ до това с ул. „Поручик Боян Ботев“;

-  ул. „Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“ до това с бул. „Освобождение“.

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния обществен вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР „Тракия“): ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”,  спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256,  ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“,  обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка  №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя. 

Линия №29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя. 

Линия №66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“ ): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”,  ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“,А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий хилендарски“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, обръщалото – ЖК „Тракия“, А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка  №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
футболен двубой Локомотив Левски затворени улици транспрот пловдив маршрут автобуси
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли въвеждането на зони с ниски емисии в Пловдив?

Резултати