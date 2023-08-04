Заради футболната среща между отборите на „Локомотив“ (Пловдив) и „Левски“ (София), която ще се състои на стадиона в парк „Лаута“, на 6 август (неделя) се въвежда временна организация на движението, предупреждават от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“. От 18:00 до 0:00 часа изцяло или поетапно се спира движението на пътни превозни средства по:

- ул. „Лев Толстой“ – от кръстовище с бул. „Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“;

- ул. „Проф.Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. „Лев Толстой“ до това с ул. „Поручик Боян Ботев“;

- ул. „Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев“ до това с бул. „Освобождение“.

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния обществен вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №9 (завод „Юрий Гагарин“ – ЖР „Тракия“): ул.„Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока: спирка № 1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. „Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК „Марица“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка № 351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК „Тракия“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29 (ул. „Юндола“ – ЖР „Тракия“): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66 (кв. „Прослав“ – ЖР „Тракия“ ): ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР „Тракия“,А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ „Паисий хилендарски“ – ЖР „Тракия“): бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, обръщалото – ЖК „Тракия“, А12 – спирка №1011.

В обратна посока: спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев”, спирка №405 – срещу магазин „Алфина“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“, спирка №108 – срещу „Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.