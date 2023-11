За единадесета поред година "Марица" и "Хермес медиа" представят на Римския стадион в Пловдив изложба от кампанията „Пловдив през годините“. Тазгодишната се фокусира върху традициите в образованието. На 20 пана, които могат да бъдат разгледани до 30.11.2023 г. са представени училищата и университетите, които са неразривна част от историята и съвременния живот на града. Със своите 6 държавни и 2 частни висши учебни заведения, в които се обучават над 30 000 студенти в десетки специалности, Пловдив е университетски град на европейско ниво. 70 държавни, общински и частни училища с различни профили подготвят за живота децата на Пловдив. Важно място в изложбата заемат създателите на първите пловдивски училища и университети. Специално място е отделено и на компании, които подпомагат образованието и подават ръка, за да бъде здрава и ефективна връзката между училищното обучение и пазара на труда.

В няколко поредни седмици, читателите на вестник „Марица“ и на сайта marica.bg ще имат възможност да се запознаят със серия от публикации, посветени на изложбата „Образование с традиции“.

Представяме ви АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, е създадена през 1964 г. и тази година отбелязва своята 60-годишнина.

Академията е единственото висше училище по изкуства извън столицата и е акредитирана за обучение в степени "бакалавър", "магистър" и "доктор" в специалности от различни изкуства:

- Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство;

- Изпълнителско изкуство - класически, народни, поп и джаз инструменти и пеене;

- Дирижиране;

- Българска народна хореография;

- Балетно изкуство;

- Графичен дизайн и фотография;

- Сценография;

- Стенна живопис;

- Дизайн на облеклото;

- Графика;

- Скулптура;

- Мултимедия и VR;

- Тонрежисура;

- Артмениджмънт;

- Театрално изкуство в образователна среда;

- АртТерапия и др.

От октомври 2022 г. Академията е официален партньор на инициативата Нов европейски Баухаус. Дипломите са признати в целия свят, а сред техните алумни са оперната прима Красимира Стоянова, посланикът за мир Теодосий Спасов, концертмайсторът и солист на оркестъра на Кралската опера в Лондон - Васко Василев.

АМТИИ Пловдив е организатор на множество фестивали и събития и разполага с библиотека, специализирани ателиета, компютърни и музикални кабинети, мултимедийни и компютърни зали, център за професионално обучение, научноизследователски и международен център.

Art Academy Plovdiv trains bachelors, MA and PhD students from around the world in the fields of art and we are honoured to be your choice!

Проф. д-р Любомир Караджов - председател на Общото събрание на АМТИИ и преподавател по PR и Кризисен PR: Академията е и център за научна дейност

- Проф. Караджов, освен средище на изкуствата АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ е и център за академична и научна дейност. С какво се гордеете?

- АМТИИ е всепризната като академия по изкуствата, но нейният научен потенциал, особено в последните години, изкристализира в изключително много форуми.

През лятото нашият ректор проф. д-р Шекерджиева-Новак успя да скрепи своите чудесни отношения с Музикалната академия „Станислав Монюшко” в Гданск с договор за сътрудничество в сферата на науката и на художественотворческата дейност. Такъв договор имаме и с Тракийския университет в Одрин, който е изключително силно висше училище в региона.

В края на септември АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" бе поканена от Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски“, за да бъдем домакини на изключително престижна международна конференция. Това доказа, че дори в сферата на комуникациите и публичността сме изключително качествени.

Само преди няколко дни приключи още една международна конференция, организирана от АМТИИ - за наука, образование и иновации в областта на изкуствата, с участието на изключително много висши училища.

Предстои и конференция, която също е международна и няма аналог в балканските страни - на катедрата „Теория на изкуствата“, която е номер едно в България. Тази конференция е по управленски и маркетингови проблеми в сферата на изкуствата, като затвърждава престижа на обучението по артмениджмънт и пиар в изкуството.

Съветът на европейската научна и културна общност и Българският образователен културен център „Ботев институт“ организираха в Деня на народните будители официална церемония за връчване на отличието „Златна монета "Култура“. То бе връчено в Рим на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, ректор на АМТИИ, в Деня на будителите. Отличието се присъжда на АМТИИ за завоюван висок престиж и обществено признание за приноса на академията към българското образование и култура. Това е отличие, което се изработва в Монетния двор на България, с двустранно златно покритrе. На лицевата страна е изобразена отворената книга като символ на прогреса, а на гърба са подредени красивите букви на глаголицата.