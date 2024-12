Фотоизложба събра славната бизнес история на Пловдив от Съединението до наши дни. Инициатори и организатори на „Създадено в Пловдив“ са вестник „Марица“ и „Хермес медиа“ и това е част от обществения ни ангажимент като най-голяма извънстолична медийна група.

20-те пана припомнят на пловдивчани за първите местни предприемачи с нюх и размах, за емблематичните предприятия от времето на соца и за новите гиганти в бизнеса, стъпили в региона и променящи го към по-добро.

Фотоизложбата "Създадено в Пловдив" е част от кампанията „Пловдив през годините“, която се провежда за 13-и път.

Домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 г. разнесе славата на града по света, създаде доверие в бизнеса, привлече туристи. Накара пловдивчани да си повярват и показа, че вторият по големина град може да надвие София.

Само в годината на домакинството бяха реализирани 538 официални събития.

За 10 години, откакто Пловдив спечели титлата, градът инвестира над 110 млн. лв. в културен продукт - фестивали, концерти, спектакли и други културни прояви.

В резултат на инвестициите в инфраструктура пък днес Пловдив има галериите „2019“ и „Капана“, обновената зона край река Марица. А артистичният квартал „Капана“ освен в средище на творци, прерасна и в атрактивен туристически топос на картата на града.

Домакинството повиши интереса към Пловдив като туристическа дестинация, като за последното десетилетие чуждестранните туристи са се увеличили с над 80%.

1 215 696 души от цяла България са посетили поне едно събитие в годината на домакинството. Повишил се е интересът към култура и на местните жители - ако през 2017 г. около 28% са посещавали културни събития, през 2019 г. те са вече 44 на сто.

Най-голям е интересът към концертите, музикалните събития и фестивали, следвани от театралните спектакли, изложбите и събитията в „Капана“.

Фестивалите - младежкият пулс на вековния град

Хилядолетният Пловдив има младежки пулс и заслугата за това са многобройните фестивали, които събират армия почитатели. Най-значимите от тях вече са сред емблемите на града под тепетата.

В челната тройка на рекордьорите по мащаб и публика се нарежда Hills of Rock. Фестивалът няма аналог в страната, като зараждането му дойде съвсем естествено с момента, в който Пловдив стана Европейска столица на културата. Hills of Rock доведе в България музикални идоли като Slipknot, Disturbed, KoЯn, Bring Me The Horizon, Iron Maiden и много други.

Opera Open е другият фестивал, който се радва на огромен интерес далеч извън Пловдив. Богатият афиш на събитието изпълва Античния театър седмици наред и представя местни и чуждестранни звезди от ранга на Ана Лукреция Гарсия, Доната Ломбарди, Алберто Газале, Кристиан Бенедикт и Аида Гарифулина, която откри тазгодишното издание.

Международният фестивал "Франкофоли" само в рамките на две години подари среща на меломаните с Gims, LP, Gente de Zona, Imany, Ishtar, Barbara Pravi, Deluxe, Parov Stelar и много други.

Station Street пък даде нов живот на емблематичната улица „Иван Вазов“, превръщайки я в арена за концерти и забавления..

Shake That Хълм вече 10 години предлага под Младежкия хълм коктейл от много музика, танци, приложни изкуства и стрийтарт. На музикалните му сцени са аплодирани "Керана и космонавтите", CoolDen, Ogi 23, както и цяла плеяда известни диджеи.