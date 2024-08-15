Първенство от Държавния спортен календар по шахмат- Национална индивидуална купа по ускорен шах и блиц за деца до 12 години, се проведе в Гранд хотел Пловдив на 2,3 и 4 август. Съорганизатори на събитието бяха БФШ 2022 и СКШ "8X8".

Вижте победителите в отделните категории:

Блиц, момичета:

До 6 г. Яна Лозанова- Пристис Русе

До 8 г. Вероника Йорданова- СКШ 8X8

До 10 г. Калина Цветкова ЦСКА

До 12 г. Дария Дудаклиева Виктори Благоевград

Блиц, момчета:

До 6 г. Даниел Иванов Елит София

До 8 г. Павел Лозанов Пристис Русе

До 10 г. Любомир Коралов Славия София

До 12 г. Радослав Емануилов Рицар София

Ускорен шах, момичета:

До 6 г. Яна Лозанова Пристис Русе

До 8 г. Дария Добрева Пловдив

До 10 г. Дария Дудаклиева Виктори Благоевград

Дс 12 г. Нанси Узунова Пловдив

Ускорен шах, момчета:

До 6 г. Даниел Иванов Елит София

До 8 г. Павел Лозанов Пристис Русе

До 10 г. Цветан Данев Дунав1931 Русе

До 12 г. Радослав Емануилов Рицар София