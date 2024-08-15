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Вижте победителите в Държавното първенство по шахмат за деца до 12 г. СНИМКИ

  • 12:55, 15.08.2024
  • 14:17, 15.08.2024
    • https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/vijte-pobeditelite-v-darjavnoto-parvenstvo-po-shahmat-za-deca-do-12-g-snimki Marica.bg
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Първенство от Държавния спортен календар по шахмат- Национална индивидуална купа по ускорен шах и блиц за деца до 12 години, се проведе в Гранд хотел Пловдив на 2,3 и 4 август. Съорганизатори на събитието бяха БФШ 2022 и СКШ "8X8".

Вижте победителите в отделните категории:

Блиц, момичета:
До 6 г. Яна Лозанова- Пристис Русе
До 8 г. Вероника Йорданова- СКШ 8X8 
До 10 г. Калина Цветкова ЦСКА
До 12 г. Дария Дудаклиева Виктори Благоевград 

Блиц, момчета:
До 6 г. Даниел Иванов Елит София 
До 8 г. Павел Лозанов Пристис Русе
До 10 г. Любомир Коралов Славия София 
До 12 г. Радослав Емануилов Рицар София 

Ускорен шах, момичета:
До 6 г. Яна Лозанова Пристис Русе
До 8 г. Дария Добрева Пловдив 
До 10 г. Дария Дудаклиева Виктори Благоевград 
Дс 12 г. Нанси Узунова Пловдив 

Ускорен шах, момчета:
До 6 г. Даниел Иванов Елит София 
До 8 г. Павел Лозанов Пристис Русе 
До 10 г. Цветан Данев Дунав1931 Русе 
До 12 г. Радослав Емануилов Рицар София

 

 

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шахмат държавно първенство деца пловдив
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