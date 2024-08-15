Вижте победителите в Държавното първенство по шахмат за деца до 12 г. СНИМКИ
- 12:55, 15.08.2024
- 14:17, 15.08.2024
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Първенство от Държавния спортен календар по шахмат- Национална индивидуална купа по ускорен шах и блиц за деца до 12 години, се проведе в Гранд хотел Пловдив на 2,3 и 4 август. Съорганизатори на събитието бяха БФШ 2022 и СКШ "8X8".
Вижте победителите в отделните категории:
Блиц, момичета:
До 6 г. Яна Лозанова- Пристис Русе
До 8 г. Вероника Йорданова- СКШ 8X8
До 10 г. Калина Цветкова ЦСКА
До 12 г. Дария Дудаклиева Виктори Благоевград
Блиц, момчета:
До 6 г. Даниел Иванов Елит София
До 8 г. Павел Лозанов Пристис Русе
До 10 г. Любомир Коралов Славия София
До 12 г. Радослав Емануилов Рицар София
Ускорен шах, момичета:
До 6 г. Яна Лозанова Пристис Русе
До 8 г. Дария Добрева Пловдив
До 10 г. Дария Дудаклиева Виктори Благоевград
Дс 12 г. Нанси Узунова Пловдив
Ускорен шах, момчета:
До 6 г. Даниел Иванов Елит София
До 8 г. Павел Лозанов Пристис Русе
До 10 г. Цветан Данев Дунав1931 Русе
До 12 г. Радослав Емануилов Рицар София