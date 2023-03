Възпитаник на МУ Пловдив с приз "Студент на годината"

Студентът по медицина от пети курс на Медицински университет-Пловдив Здравко Иванов

получи приза "Студент на годината".

Той беше отличен на официална церемония на Националното представителство на студентските

съвети. Призът е в категория здравеопазване.

„В годините досега съм се уверил, че натрупаните от мен опит и успехи, както в социален, така и в

академичен план, са ме превърнали в личност, умееща да си поставя изпълними цели и да ги

постига“, каза Здравко Иванов.



През последната академична година той е постигнал среден семестриален успех 6.00. Участвал е на международни и национални медицински конференции за студенти и млади доктори. На International Medical Students' Summit of Bucharest 2021 е спечелил второ място в сесия

“Clinical Section” за орална презентация и първо място в сесия “Fundamental Section” като

съавтор.

Награден за най-добър доклад в сесия “Therapeutic Session” на Science and Youth 2022. Завоювал трето място за орална презентация в сесия “Internal Medicine Oral session” на XXth International Congress of Medical Sciences for students and young doctors (ICMS) и първо място на отборно състезание “Medical Universiade” на International Biomedical Congress Sofia 2022. Участвал е активно с представяне на научен труд на Joint Forum: 11th South-East European Conference of Chemotherapy, Infections and Cancer and 31st Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria, ХIХ Конгрес на Българската асоциация по радиология и International Biomedical Congress Sofia 2022.

„Ценни медицински умения добих на занятията „Практическо обучение за работа в кабинет по

акушерство, гинекология и репродуктивна медицина“ и „Раждане при раменна дистокия“.

Благодарение на клиничните стажове, които осъществих в клиниките по кардиология и ортопедия

във Франция, успях да се докосна до системата на здравеопазване в една развита западна държава

и добих представа за работата в реална болнична обстановка“, споделя той.

Отбелязва, че посредством завършения от него курс по меки умения и предприемачество по

проект “Омниа” в МУ-Пловдив, е получил базови познания за предприемачеството в

медицинската практика и значението на комуникационните способности в професионален план.

НПСС отличи на официална церемония, най-успешните и активни студенти на България в 16-ото

издание на Националния приз "Студент на годината".

Събитието беше под патронажа на президента Румен Радев. Държавният глава връчи наградата

"Студент на годината"; на Радина Иванова Бодурова, която е трети курс във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски". В категорията "Здравеопазване" наградата беше връчена от заместник-министъра на здравеопазването доц. Александър Златков на Здравко Иванов Иванов от Медицински университет-Пловдив.