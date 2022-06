Лекция на тема "От работа на заплата към предприемачество" ще се проведе утре, 13 юни 2022 г., от 16:00 часа в 6 аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тя е шестото събитие от форума „Светът на предприемача“, поясняват организаторите от Офиса за технологичен трансфер на висшето училище.

Лектори ще бъдат Светлозар Петров и Александър Йовчев. Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg. Той е член на настоятелството на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на настоятелството на Фондация на бизнеса за образованието, съосновател на сдружение „Образование България 2030“ и председател на почетния съвет на Международната награда на херцога на Единбург за България.

Александър Йовчев има 20 години опит в управлението на компании, предоставянето на услуги, ръководене на проекти, консултиране в IT сектора, банкиране и микрофинансиране. Той има задълбочени познания за стратегическите бизнес и оперативни процеси. Управлявал е успешно IT проекти и екипи с различни размери в няколко страни. Неговият опит е натрупан през годините в банковия сектор като ръководител на отдел „Системи за анализ на кредитни карти“ в Eurobank EFG Group и като управляващ директор в Проксиад България. От 2019 година изгражда и управлява собствена компания за IT Услуги – Plan A, която специализира в изнесени услуги и технологични продукти. Към 2022 в компанията работят 40 инженери и разработват продукти за европейски и български компании.

Лекцията ще бъде излъчвана на живо на фейсбук страницата на Офиса за технологичен трансфер към ПУ "Паисий Хилендарски".

Форумът е част от Start-up Academy - платформа към Офиса за технологичен трансфер на ПУ „Паисий Хилендарски“, която цели да подпомага предприемачи при стартиране на техния бизнес проект. Програмата на „Светът на предприемача“ включва разнообразни мероприятия, които са насочени към възможностите за създаване на предприемаческа култура и умения сред студенти и преподаватели на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Повече за предстоящите събития от форума и лекторите можете да прочетете тук: https://tto.uni-plovdiv.bg/?page_id=1164.