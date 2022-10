Единадесетокласникът Радостин Чолаков от Математическата гимназия в Пловдив получи поредно признание, този път от президента Румен Радев. Ученикът бе отличен с грамота „Дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.

Въпреки че още не е завършил гимназия, Радостин Чолаков вече е разработил два авторски научно-приложни проекта в областта на машинното обучение, които вече намират практическо приложение. Той извоюва първо място в конкурса “Млади таланти” на МОН с проекта си “The GatedTabTransformer: An attention-based deep learning architecture for tabular modeling.” и се класира за участие в EUCYS 2022. През септември 2022 в Лайден, Нидерландия, Радостин става най-младият българин с награда в двата най-престижни научни конкурса – EUCYS и ISEF (EU Contest for Young Scientists и International Science and Engineering Fair).

Радостин Чолаков е един от избраните млади лидери от “FORBES България” в селекцията “30 под 30”, категория “Наука, технологии и здравеопазване”.