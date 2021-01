Удължават срока за кандидатстване на Острова до 29 януари

След поредния локдаун във Великобритания системата за подаване на кандидатури обяви удължаване на крайния срок - до 29 януари вместо 15 януари. Това дава възможност още студенти да подготвят документи и да прецизират избора до 5 университета или 5 специалности.

За момента няма други промени в условията и процеса на кандидатстване за българите, каза Стефка Златева, мениджър "Висше образование" на консултантска фирма "Интеграл".

Най-драстичната новост след Брекзит, която вече предизвиква отлив, е ръстът на таксите, които ще скочат двойно и ще ударят 16-18 хиляди британски лири. А отпада възможността за кредит от държавата.

През ноември бяха пуснати първите потвърждения от британски институции, че ще запазят таксите за кандидати от ЕС както за англичаните за цялото следване - 9250 британски лири годишно. Сред университетите със „старите“ такси са Royal Holloway - University of London, Brunel University, University of Portsmouth, Coventry University, Falmouth University, University of Leicester, University for the Creative Arts, както и Swansea University, University of South Wales и Cardiff University в Уелс.

Други обявяват стипендии, които частично компенсират - покриват голяма част от таксата, но не пълния размер. University of Essex отпуска автоматично 5000 лири като отстъпка от таксата от 16 000 лири. Допълнително, за първата година всички младежи от България получават стипендия от още 2000 лири. Видовете финансова помощ са по на различни критерии – на по-голяма сума могат да разчитат кандидати с отлични постижения. Изборът на ограничения брой стипендианти е на конкурсен принцип. Има и стипендии за общежитие, както и на база доходи на семейството - най-често 1000-3500 лири годишно.

Още през лятото британското правителство обяви, че спира отпускането на студентски кредити за студенти от ЕС, които ще започнат обучение на Острова през септември 2021. Но тези, които стартират до август, ще могат все още да получат кредита за таксата - тъй като някои вузове имат прием през януари, март и април.

Възможност за студентски кредит и такси от 9250 лири за програми, стартиращи от септември 2021, биха имали българи със статут на уседналост в Обединеното кралство.

Всички влизащи във Великобритания след 1 януари с цел обучение, трябва да кандидатстват за студентски визи. Трябва да са покрили академичните условия за прием - да са представили диплома с изисквания успех и езиков сертификат и да са платили депозит за таксата. Освен апликационна такса за виза от 348 лири, трябва да се плати задължителна медицинска застраховка в размер на 470 лири на година, която осигурява безплатни медицински услуги. Може да се изисква и финансова декларация, че кандидатът разполага със сума, покриваща таксата за обучение и разноските за живот за 1 г. Средствата трябва да са налични в сметката 28 дни преди кандидатстването за виза. Постъпките за студенти от ЕС ще става по електронен път.

Студентите пак ще могат да работят почасово – 20 часа на седмица по време на обучението и без ограничение през ваканциите.

Всички получават гарантирано настаняване от страна на университета. Договорът е за 1 г. и са дължени да плащат наем за това време. С обявяването на пандемията през март 2020 и при преминаване към онлайн обучение някои прекратираха предсрочно договорите за настоящите студенти при предизвестие от страна на ползвателите и ги освободиха от последната вноска за месеците, в които не са били във Великобритания. Условията се различават в различните региони и са гъвкави според развитието на пандемията.

Във Великобритания към момента се обучават над 6000 студенти от България.