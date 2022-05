Паун от римска мозайка в Голямата базилика разгърна опашка днес в двора на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив. Ученици от специалност „Стенопис“ и техни връстници от Полша, Италия и Румъния редиха късче по късче парченца стъклокерамика. Бяло до златно, до кафяво, до синьо, до черно оформиха птицата – символ на красота и свобода, описаха кръга на опашката, който пък е знак за безкрайност, добавиха цвят на перата с очи, през които гледа Бог.

Както мозайката събира различните парченца от цвят и форма, така и общият проект обедини тийнейджъри от четирите посоки на Европа, които се занимават с различни форми на изкуство - за да създадат общ образ и приказка около него. Изработеното от тях пано с размери 1,20 на 1,20 м ще бъде дарено на съседната ДГ „Незабравка“, където ще украси ниша под прозореца във фоайето.

Проектът „Art is in the Air“ е по програма „Еразъм+“, която се състои в образователен обмен между различни държави. От всяка страна участват по шестима ученици, които пътуват със свои преподаватели. Всички идват от училища по изкуствата, но в страната – домакин опитват нещо ново. Държавата, която ги посреща, има специалност, която не се изучава в другите училища. Така в Пловдив учениците по стенопис показват такива техники на чужденците. В Полша ще ги посветят във фотографията, в Италия ще има уръкшоп по керамика.

Навсякъде децата отсядат в приемни семейства на учениците от учебното заведение, в което гостуват. Идеята е по този начин да усетят културата не само през музеите и галериите, а и в обикновения живот в страната, казва учителката по английски и координатор на проекта Ирена Корбетова.

Много бях напрегната как ще се случи това гостуване, споделя Андреа Стегареску от Румъния. Всички притеснения станали на пух и прах, когато Мария-Максимилияна от 10. А в Художествената гимназия я завела у дома, а вечерта всички седнали на масата с традиционните пълнени чушки. ОТ 11-годишна Анреа свири на пиано и е в музикална паралелка. Включила се в програмата, която представи гостите на домакините. А когато завърши, иска да стане полицай като баща си, а защо не и да направи рок банда в местното РПУ.

За Мария-Максимилияна пък, която вече е била на обмен и в Италия, най-ценното от обмена е социалното общуване.

Програмата на едноседмичното гостуване включва уъркшопи, изложба, посещение в музеи. В петък учениците ще правят пак мозайка, но дигитална. Този път ще са в Голямата базилика и ще напаснат парченцата на екран чрез технологиите.

В свободното време групата обходила тепетата и се изкачила чак до Альоша да погледне Пловдив отгоре. Мария-Максимилияна е планирала още да заведе новата си приятелка на кино и, разбира се, в мола. Отвсякъде пращат снимки на приятеля на Андреа, който много й липсва. И разговорът често тръгва от изкуството, пък стига до тийнейджърските любовни вълнения. И обратно.

Предизвикателството е тези различни деца от различни държави да направят нещо заедно като знак за единение – както мозайката сбира различни късчета в едно, казва творческият ръководител на проекта и преподавател по стенопис Атанас Камешев. От всичко, което Пловдив има като култура и наследство, избрал един от първите артефакти. Паунът в римските мозайки е символ на независимост и красота, в християнството – на безсмъртието, обяснява той. Прочитът на децата обаче е осъвременен по отношение на техниката – мозайката се реди от стъклокерамични късчета върху олекотена основа, за да е по-лесен после монтажът.

Подреждането на образа е предизвикателство за прецизност и търпение.

Специалност „Стенопис“ създава първа асоциация с изписването на храмове, но в съвременното й приложение включва и фасади, и калкани, и вътрешно оформление в домове, хотели и бизнес сгради, казва Атанас Камешев. По време на обучението се усвояват различни техники – мозайка, сграфито, стъклопис, фреско, секо. „Едни от най-известните художници на Пловдив са монументалисти и градът е осеян с техните образи и символи. Ако имат съвременно мислене, учениците от специалността имат огромно поле за реализация“, категоричен е преподавателят.

Възможностите са представени и в проекта „Art is in the Air“ – чрез срещи с бивши възпитаници на НХГ „Цанко Лавренов“, които разказват за своя път след дипломирането. Сред тях са и художничка, която има свое ателие за рисуване с вино, и настоящи учители, и графикът Магърдич Касапян. На финала интервютата с хора на изкуството, завършили училищата в четирите партниращи си държави, ще бъдат събрани в книга.