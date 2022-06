Студенти от МУ-Пловдив се обучават в предприемачество

270 студенти от Медицински университет-Пловдив се включиха в пилотно обучение по предприемачество, единствено по рода си в България. Курсът, който е разработен върху спецификата на здравните бизнес отношения, е част от активностите по Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на 10 учебни модула студентите изчерпателно се запознават с различни икономически специалности, за да могат да придобият знания за важните тематични области от функционирането на една фирма, като мениджмънт, управление на човешките ресурси, право, маркетинг, счетоводство, както и умения за свободно учредяване, работа и управление на бизнес единици.

По време на лекциите по предприемачество студентите от МУ-Пловдив изучават основния терминологичен апарат, процесите, явленията и примери от реалния свят. Упражненията, съпътстващи обучението, включват

решаване на практическа задача

от съответната тематична област или на казуси индивидуално и в екип в зависимост от проблема. Организират се дискусии, по време на които се разглеждат и оценяват взетите решения по задачите и казусите и се посочват пропуските и силните страни на резултатите.

Обучението включва и специфични умения за водене на преговори и неформално общуване - тематика, която до този момент също не е била преподавана в университетите у нас. Наред с лекциите в реално време в онлайн среда студентите имат достъп и до

допълнителни видео уроци по медицинско право,

дигитален маркетинг и обучение за стоматологична практика - само за студенти по дентална медицина.

Очакванията са обучението по предприемачество и кариерно изграждане, планирано в рамките на Проект ОМНИА, да даде възможност на близо 1800 студенти от 9 български научни институции да получат ценни

знания и умения за тяхната бъдеща реализация на пазара на труда,

осъществяването на предприемаческите им идеи, създаването и развитието на собствен бизнес.

В името на проекта ​- ОМНИА (лат. - „всичко”), се вплита стремежът на МУ-Пловдив и неговите партньори да обгърне всички аспекти на съвременния живот - от обучението на студенти до тяхната реализация.

Партньори в проекта са МУ-Пловдив, МУ-София, МУ-Плевен, Тракийски университет ​- Стара Загора, Национална спортна академия, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университет за хранителни технологии, Национален център за заразни и паразитни болести и Институт за молекулярна биология - БАН. Асоциираните партньори по проекта са Aristotle University of Thessaloniki (Greece), Ecclesiastical Academy of Athens (Greece), Democritus University of Thrace Medical School (Greece), Site de Creil - GHPSO (France), Universita Campus Bio-Medico di Roma (Italy) и University of West Attica (Greece).

Преподавателите в различните модули на обучението по предприемачество са от висшите училища, партньори в проекта.

Към настоящия момент, отново в рамките на Проект ОМНИА, са разработени и предстои да бъдат реализирани на български и на английски език 9 нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми: „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“, „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, „Диететика“, „Иновативни лекарства“, „Предприемачество и иновации във фармацевтичния бизнес“, „Биостатистика“, „Палиативна медицина“, „Гериатрия“ и „Медицина, психология и вяра“.