„Днешните проблеми във висшето образование и образователната философия на Университета Тойо“ е озаглавена публичната лекция, която ще бъде представена в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” от проф. д-р Макио Такемура на 25 февруари, вторник, от 11:00 ч. в 6-а аудитория на Ректората, ул. „Цар Асен“ №24. Гостуващият професор е ректор на Университета Тойо в Токио и в периода от 23 до 26 февруари има визита в България, като програмата му включва и среща с президента Румен Радев.

Посещението на е продължение на няколкогодишното ползотворно партньорство между Философско-историческия факултет (ФИФ) на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Университета Тойо. В Пловдив японският професор ще бъде с българския си колега проф. Иван Ботев, а любопитна подробност е, че в деня на лекцията си проф. д-р Макио Такемура е рожденик.

През периода 2017-2018 г. ФИФ успешно осъществи съвместен проект на тема „EXPLORING THE ART OF LIVING TOGETHER IN 21ST CENTURY ETHNICALLY DIVERSE EUROPE“, финансиран от Toyota Foundation Research Grant Program, Japan. В рамките на този проект в Пловдив бяха проведени няколко работни срещи на студенти и преподаватели от двата университета. Сериозен обществен и медиен отзвук предизвика съвместната теренна работа на японски и български студенти в пловдивските ромски квартали и издадената картинна книга по темата на проекта.