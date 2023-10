Есенен форум “Световно образование”, организиран от образователния консултант “Интеграл” ще се проведе в Пловдив на 8 октомври (хотел Double Tree By Hilton). По време на изложението ще бъдат обособени специални зони за образование в Нидерландия и Италия. Ще присъстват и редица чуждестранни университети.

В началото на новата академична година се отчитат с 6% повече записани студенти в университети в чужбина спрямо предходната, съобщиха от “Интеграл”. Сред заминаващите най-много са от София – 57%, следвана от Бургас – 10%, Варна – 10%. Пловдив е на трето място с около 9 на сто от заминаващите, като данните от офис Пловдив включват също градовете Стара Загора, Хасково и Пазарджик.

Нидерландия, Германия и Великобритания са топ три дестинациите за следване в чужбина, предпочитани от кандидат-студентите от Пловдив. На 4. и 5. място се нареждат Италия и Австрия.

51% от настоящите първокурсници в национален мащаб са избрали Нидерландия. Университетът по приложни науки във Фонтис, Техническият университет в Айндховен и Университетът по приложни науки в Хага са трите най-предпочитани учебни заведения там.

След първите три в топ десет на дестинациите се нареждат Белгия, Германия, България, Франция, Австрия, Швеция, Гърция.

Кандидат-студентите в чужбина продължават да стартират избора си с минимум две целеви държави. Номер едно в комбинациите е Нидерландия - Белгия (38 %), следвана от Нидерландия - Великобритания (22%), Нидерландия - Германия (14 %), Нидерландия - Италия (12 %) и Германия - Австрия (5%).

13 чуждестранни университета ще присъстват на изложението в Пловдив. Това са: Advantage Austria Sofia, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Американски университет в България, CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Carinthia University of Applied Sciences, Constructor University, Fontys University of Applied Sciences, IMC University of Applied Sciences Krems, MCI Management Center Innsbruck - Internationale Hochschule GmbH, Sofia Metropolitan College, St. Pölten University of Applied Sciences, Swiss Education Group, University of Applied Sciences Upper Austria.