Учениците от ОУ ,,Виктория и Крикор Тютюнджян” в Пловдив представят своята виртуална изложба, с която честитят Възкресение Христово и желаят мир, светлина и благодат на всички!

Весели празници!

Изложбата можете да разгледате във видеото.