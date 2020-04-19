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Пловдивски ученици честитят Великден с виртуална изложба ВИДЕО

  • 19.04.2020 | 13:45
    • https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/plovdivski-uchenici-chestitqt-velikden-s-virtualna-izlojba-video Marica.bg
  • Екип Марица
  • 119 прегледа
  • 0 коментара
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Учениците от ОУ ,,Виктория и Крикор Тютюнджян” в Пловдив представят своята виртуална изложба, с която честитят Възкресение Христово и желаят мир, светлина и благодат на  всички!

Весели празници!

Изложбата можете да разгледате във видеото.

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