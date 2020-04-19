Пловдивски ученици честитят Великден с виртуална изложба ВИДЕО 19.04.2020 | 13:45 https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/plovdivski-uchenici-chestitqt-velikden-s-virtualna-izlojba-video Marica.bg Екип Марица 119 прегледа 0 коментара Принтирай Учениците от ОУ ,,Виктория и Крикор Тютюнджян” в Пловдив представят своята виртуална изложба, с която честитят Възкресение Христово и желаят мир, светлина и благодат на всички! Весели празници! Изложбата можете да разгледате във видеото. изложба великден ученици празник
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