Open Innovation Call



Нова възможност на EIT Food за финансиране до 750 000 евро за иновационен проект в хранително-вкусовия сектор!

EIT Food ще подкрепи проекти за иновации, които ще заздравят веригите за доставка на храни в Централна и Източна Европа, за да станат по-устойчиви и гъвкави и ще намалят отрицателното въздействие върху околната среда от производството на храни.



Научете повече за Open Innovation Call ТУК и се присъединете към информационния уебинар за кандидати на:

4 април 2023 г. в 16:00 ч

РЕГИСТРАЦИЯ ТУК



Краен срок за кандидатстване- 5 юни 2023



Изисквания към кандидатите:

Могат да кандидатстват само КОНСОРЦИУМИ от поне 3 допустими организации:

- ангажирани със сътрудничество между 2 различни държави

- представляващи поне две страни на триъгълника на знанието (индустрия, академия, научни изследвания)

- обхващащи отворени стандарти, протоколи, инструменти и технологии за насърчаване на сътрудничеството и потенциала за иновативни решения

- за нови продукти на пазара, въвеждане на нови и подобрени търговски процеси и услуги

- които спомагат за някоя от мисиите на EIT Food: Healthier Lives Through Food

A Net Zero Food System

A Fully Transparent, Fair and Resilient Food System