Засилен интерес за следване в чужбина отчитат организаторите на изложение „Световно образование“, което провежда своето традиционно пролетно издание в най-големите градове на страната. Като се базират на данните за регистрациите от Пловдив спрямо миналата година, организаторите от „Интеграл“ обявиха 72 % ръст на интереса за следване в чужбина във втория по големина град в страната.

Форумът, който чества 20-ти юбилей, ще гостува на 24 март 2024 г. (неделя) в Пловдив, в хотел "Double Tree By Hilton" от 10.00 до 17.00 часа.

На място в Повдив ще присъстват със собствени щандове и презентации нидерландският университет Фонтис, ирландският Грифит Колидж Дъблин и унгарският Corvinus University. Освен тях, тази година и Advantage Austria (Стопанската камара на Австрия в България), ще бъде част от тура в страната на изложението.

Тенденции в навечерието на новата учебна 2024-2025 година

Нидерландия остава водеща дестинация в желанието на кандидатите. Впечатление прави ръстът на кандидатури в Ирландия (двойно) и Швеция (с 45%). Въпреки късните отговори за прием от държавните университети в Ирландия (края на август), годишните такси за обучение (EUR 3000-7500) и политиката за финансиране са сред предпоставките за нарасналия интерес към страната. Сред предпочитаните програми и университети там са анимация, архитектура, актьорско майсторство и бизнес в университети като Griffith College Dublin, Trinity College Dublin, University of Limmerick. Griffith College е известен и с по-гъвкава политика и бърз процес по обработка на кандидатурите. Безплатното обучение в Швеция за всички програми е основният привлекателен фактор.

Интересът към Великобритания остава постоянен и на нивата от 2023 г., като отново лондонските университети (King’s College, UCL, City, University of Greenwich) са с най-много кандидати, следвани от University of Southampton, University of Portsmouth, University of Essex. Университетите от Острова се затвърждават и като институциите, предлагащи най-разнообразни специалности. Освен традиционните бизнес, икономика, компютърни науки, машинно и електро инженерство, тази година кандидатурите включват и специалности като невронауки, астрофизика, криминология и фармация.

Непроменени остават условията за обучение на чуждестранни студенти в Нидерландия през следващата учебна 2024-2025 г. На юбилейния форум „Световно образование“ ще присъстват 5 от най-големите нидерландски университети, които традиционно приемат студенти от България. Това са Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven University of Technology, Hague University of Applied Sciences, NHL Stenden и Rotterdam Business School.

Италия една от дестинациите в последните 2 години с най-голям и устойчив ръст в интереса на кандидат студентите. През настоящата кампания той е с 21% по-висок, като информацията и от някои италиански университети сочи, че през тази година са получили рекорден брой кандидатури. Конкуренцията засилва и изискванията на някои от най-търсените университети в Милано. За програми, свързани с икономика и бизнес, е необходимо кандидатите да предоставят по-високи резултати от SAT спрямо предходната кандидатстудентска кампания. Част от този ръст се дължи на специалностите в сферата на модата и дизайна, където Италия традиционно е сред топ предпочитанията. Интерес се наблюдава тази година и към американските университети в страната, които предлагат възможности за стипендии и по-ниски такси.

Белгия е другата дестинация в последните две години, към която броят на кандидатите се увеличава значително. Той е с 12% е по-висок, като покачването на таксата за обучение е незначително и за предстоящата учебна година тя е 1116 евро. Сред по-интересните програми бъдещите студенти могат да открият креативни технологии и изкуствен интелект, 3D анимация, дигитален и графичен дизайн. Приемът на студенти за учебната 2024-2025 е отворен и продължава до юни.

По отношение на кандидатурите за САЩ се забелязва повече интерес към учебни заведения по Източното крайбрежие. Водещ фактор при избора са възможностите за финансиране под формата на спортни или академични стипендии. През настоящата кампания се отчитат и първите приеми на студенти за магистърски програми в University of Pennsylvania и University of Connecticut в сферите на психологията и социалните науки.

Посетителите на форума ще намерят полезна информация за обучението в Австрия и Германия. Девет австрийски университета участват чрез Стопанската камара на Австрия в България, а представители на немската организация за обмен DAAD ще споделят новостите около програмите на немски и английски и приема в Германия.

Стипендии

Стипендия от 5000 паунда отстъпка от таксата за обучение за всички години предлага University of Essex. Университетът предлага и спортни стипендии, които могат да покрият до 100% от разходите за обучение. До 30% отстъпка от таксата за обучение предлага швейцарската образователна група Swiss Education Group. До 50% отстъпка от таксата за обучение в американски университети предлагат от Kaplan Pathway International.