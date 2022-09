„Очакват ви много учене, много емоции и малко любов. Използвайте университета си, той е ваш – закле първокурсниците от Аграрния университет служебният министър на земеделието Явор Гечев - И на забравяйте, че между вас е бъдещият министър!“.

Откриването на академичната година днес върна Гечев в студентските му спомени, когато като първокурсник седнал на последния ред. Тук научих всичко за живота и професията си и днес имам знания не по-малко от западните си колеги – заради преподавателите и състудентите, които имах, сподели министърът. И даде кураж на възпитаниците на АУ да се възползват от удължения срок – до края на следващата седмица могат да кандидатстват за една специална позиция. Студент по аграрни науки ще бъде съветник в експертната група на Министерството на земеделието. Ведомството много държи да има представител на младежите, които сега следват в това направление. Дори да не бъдат избрани, Гечев им пожела една добра година.

Церемонията започна с настроението, което създаде военен оркестър на специалните сили пред входа на Ректората – с парчета на Майкъл Джексън. В дантелена рокля в бордо проф. Христина Янчева посрещна гостите. Освен министъра и заместникът му Георги Събев, в Аулата влязоха посланици, ректори на висши училища, преподаватели от Южна Африка, представители на местната власт, директорът на отдел „Healthy Planet“ при Генералната дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия проф. Джон Бел.

Проф. Джон Бел насърчи студентите

Като подчерта, че АУ е с една от най-високите оценки от акредитация – 9,61, и традиционен лидер в направленията „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“, ректорът проф. Христина Янчева увери студентите, че ще получат във висшето училище теоретични знания и практически умения, ще се потопят в динамиката на академичния живот, в света на науката и в един шарен мултикултурен свят с присъствие на студенти от различни нации, но и ще усетят магията на вечния Пловдив.

Ректорът проф. Христина Янчева и служебният министър на земеделието Явор Гечев

Първокурпсниците ще са първият випуск на първия „зелен“ университет по биологически, агрономически и природни науки. Аграрен универститет е единственото в България висше училище в сферата на аграрните науки, включено в Европейски университетски алианс „UNIgreen“, одобрен от Европейската комисия през юли. В Алианса има още 7 партниращи университета от Испания, Исландия, Португалия, Франция, Италия, Полша, Белгия. Транснационалният алианс е знакова институция в сферите на образванието, научни изследвания, иновациите, добрите практики и трансферът на знания.

Студентите ще имат възможност да се обучават по съвместни програми, разработени от партньорските организации, да участват на живо или виртуално в усвояване на нови знания, да повишават чуждоезиковите си умения и професионалната си квалификация.

Първокурсникът Никола Шишков, който ще учи аграрно инженерство, прие от абсолвентите символите на плодородието.

А колегата му с най-висок бал от приемната кампания – Павел Бънов, получи студентската си книжка лично от проф. Джон Бел, когото АУ-Пловдив удостои със званието доктор хонорис кауза. За младежа това е ново начало, завършил е икономическа информатика във Варненската търговска гимназия. Ще бъде първият агроном в семейството, а в учението ще е заедно с приятелката си, с която ще са едновременно първокурсници.

„Вие носите бъдещето в себе си. Образованието е свобода. Знанието дава избор. Иновациите дават решения. Обвързаността превръща идеите в реалност – обърна се към тях и колегите им проф. Бел. – Бъдете любознателни, амбициозни, имайте надежда, бъдете като вашия университет и работете здраво!“.

Проф. Христина Янчева удостоява проф. Джон Бел с почетното звание доктор хонорис кауза

Проф. Бел е лидер в развитието на биоикономиката, проправящ път за продоволствена сигурност, съчетана с устойчиво използване на възобновяеми ресурси. На настоящата си позиция е отговорен за политики по отношение на климатичните промени, биоикономиката и хранителните системи, океаните, кръговата икономика. Това включва и супервизия над инвестиции за над 13,7 млрд. евро.

Квартет "Интро" поднесе музикален поздрав към академичната общност на Аграрния университет, а студент от АМТИИ добави и свое изпълнение на "Let it be"