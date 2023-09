До 200 лева стигна цената на пълния комплект от тетрадки и пособия, които са нужни за първолачето. В тази сума не влиза раницата, нито кутията за обяд и бутилката за вода, спортният екип. А преди няколко лета 250 лева бяха достатъчни, за да се набави всичко това.

Сега такава е цената само на пособията, но ако списъкът се изпълни с най-високия клас тетрадки, моливи, флумастери и бои, уточняват от книжна борса „Пегас“. Има варианти за добро качество на по-ниска цена, като комплектът излиза стотина лева. В навечерието на учебната година майка на първолаче успяла да набави нужното и за общо 70 лева.

Цените на тетрадките не са се повишили спрямо миналата година. Десетина лева отгоре обаче има на етикета на ученическите раници,

казват търговците.

Въпреки че са по-скъпи, клиентите предпочитат тетрадки с по-качествена офсетова хартия и вестникарската вече дори е трудно да се намери по лавиците на книжарниците.

Производителите отново са впрегнали креатив всички технологии на полиграфията, за да създадат атрактивни визии.

На кориците на тетрадките за най-малките тази година са не толкова обичайните анимационни герои, колкото малки мили чудовища от серията „Cool monster“ и симпатични животичета като катерици, панди, бухали и измислени същества. Слон е седнал на клон на дърво, а надписът фиксира точно височината му - три метра под небето.

Тийнейджърските вдъхват бунтарство и свободен дух с послания като „Sorry, We are Cool, Yong & Free“, „No Means Next Opportunity“ и „New day, new start and new challenges“. Нашите производители също пробват с послания, които са изписани на български език, например „Винаги лети свободен“.

След като к-поп вълната повиши интереса на подрастващите към корейската култура, на кориците вече се появяват и източни сюжети в азиатски стил - с изящни флорални мотиви, дракони и други символи от японската и китайската митология.

Още обекти са включени в серията „Нашата България“, която представя родни забележителности и информация за тях. В нови варианти са и тетрадките със световните столици. Подновена е също серията „Nature“ с олекотена хартия, PVC страници и визия със свежи флорални мотиви и плодове.

Налице е и пълното момчешко „въоръжение“ - скейтбордове, геймърски аксесоари, спортни сюжети.

Розовото и резедавото, които бях хит в модните тенденции тази година, са сложили отпечатък и на кориците на тетрадките, а и на раниците. Чантите за училище са също в електрик, тази есен производителите налагат и червеното. Принтове, пайети и бродерии добавят свежа нотка, а цената на качествената раница вече е около 100 лева. Има и по 30, но на третия месец клиентите се връщат и купуват качествена, споделят търговците. Раницата от по-висок клас издържа целия начален етап и се сменя чак в пети клас, когато се променят нуждите и вкусовете на порастващия вече ученик.

И като става дума за вкусове, кутията за училищен обяд излиза между 10 и 17 лева, цената на бутилките за вода тръгва от 11.

Тетрадките с 24 листа за първолачетата с малки квадратчета или с тесни и широки редове са на цена около 80 ст. Малък формат от 40 листа може да се купи срещу най-малко 90 ст., цената стига до около 1,40 лв. за бройка. За 60 листа искат между 1,20 и 1,80 лв., а за 80 - от 1,60 до 2,60 лв.

За твърди корици, шити или със спирала, цената достига 5-5,30 лв. за 120 листа, а за 200 листа удря 7 лева.

За голям формат с офсетова хартия цената за 40 листа тръгва от 1,80 лв., за 60 листа варира между 2,50 и 4 лева, за 80 листа - от 3 до 4,70 лв., а за 100 листа - от 4 до 5,10 лева.

Глезотийки

Моливът се остри сам, химикалката - като ваксина срещу ковид

Както всяка година, производителите се опитват да проявят оригиналност. Освен химикалките с дизайн на пушки и хеликоптери от предишни лета, вече има и с формата на спринцовка с ваксина срещу ковид 19.

От по-масовите хит са моделите с огъващи се силиконови накрайници, на които има цвете, динозавър или блестяща панделка. Стандартните с добро качество струват от 30 ст. до левче.

Моливите пък могат да бъдат и самоострещи се. Нов модел на пазара изобщо не съдържа дървесина. Целият е всъщност графит, който при ползване се остри сам от писането и няма нужда от острилка, която периодично да сваля дървената обвивка. Цената за 12 цвята е 7 лева, а за комплект от 24 цвята - 14 лева.

Но острилки все пак има на щанда, че даже и острилко-гума. Нова приумица е да е оформена като бебе, в чието боди се събира отпадъкът.

Дизайнерските серии флумастери тази година са с чудовища и мини сладури.

Заради широката употреба на белите дъски търговците имат и ново поле за проява на находчивост - магнитите. Има ги във всякакви вариации - от комплект в ярки цветове за 2 лева до 2 лв. на бройка, например като емотикон.

За тези, които не искат да харчат пари за глезотии, класическите комплекти с моливи излизат между 2,90 и 7,30 лв. според качеството, флумастерите - от 2,90 до 8,70 лв. за 12 цвята, боите - между 3,30 и 9,20 лв.

Скицниците се търгуват на цена между 2 и 5 лева.

Опитът от последните години показва, че предварително се пазарува основно за първолаците. По-големите ученици отиват в борсите и книжарниците чак след старта на учебната година. Причината е, че за тях няма предварителни списъци и се изчаква всеки учител по отделните предмети да си каже изискванията след старта на занятията.

За предпочитане е подвързиите също да се купят, след като се вземат учебниците - заради различните формати. Може да се уцели подходящият само ако се отиде в книжарницата с наръча учебници и помагала и се мери на място.

Заредените с всичко несесери тръгват от цена 25 лева, а марковите, например с Хари Потър, достигат до 49.