В днешния свят качественото компютърно образование има голяма стойност. Не е тайна, че ИТ професионалистите са едни от най-добре платените в света. Да работиш в сферата на ИТ означава да си свободен, да се развиваш, да можеш да изпълняваш задачи навсякъде и по всяко време, получавайки високо парично възнаграждение за това.

Ако отдавна мечтаете за подобна професия, то едно от най-добрите решения ще бъде обучението в Компютърната Академия IT STEP. Тя не се нуждае от дълго представяне, защото е известна в света като експерт в ІТ технологиите.

Академията е основана през 1999 година в Украйна, и сега Академията има клонове в 22 държави и има повече от 109 клона, включително и в гр. Пловдив.

Първите програмисти, уеб дизайнери и други специалисти в областта на информационните технологии са преминали точно през IT STEP Академията. Сега те са едни от водещите специалисти в най-известните компании в света, като Google, Microsoft, Amazon, Adobe Inc, Facebook и много други. Ако искате да станете един от тези, които работят в компанията на своите мечти, то имате директен път към IT STEP Академията.



Днес тя предлага на студентите качествени практически знания без излишна теория, възможност за придобиване на всички необходими за бъдещата професия умения и дори шанс да получат работа още докато учат!

Какво предлага IT STEP в Пловдив

В Пловдив Компютърната Академия IT STEP също така развива и подхранва нови таланти в областта на ІТ. Тя предлага свой специален качествен подход към обучението, образователни програми, които са разработени с оглед най-новите нужди и предизвикателства на съвременния свят. В академията има направления както за възрастни (различни курсове за желаещите да повишат своята квалификация, да разширят базовите си знания, както и висше университетско образование), така и образователни програми за деца в различни направления и от различни възрастови групи.



В IT STEP Академията в Пловдив вие можете да овладеете едно или няколко направления наведнъж. Ето най-популярните програми за обучение:

Професионално Компютърно Образование: Курс «Разработка на софтуер» и курс «Компютърна графика и дизайн»

Специализирани курсове: курс "Тестване на софтуер (QA)", курс "Разработка на софтуер на Python" и курс "Front-end разработка"

Малка Компютърна Академия - IT-програма за деца, които вече искат да получат основите за професията на бъдещето. Децата ще се научат да правят сайтове, да работят с графични редактори, да създават игри и да програмират. Всички знания може веднага да бъдат приложени на практика. По време на създаване на частни проекти студентите придобиват умения за работа в екип, ще подобрят своите Soft skills, ще се научат да планират и да постигат цел. (възрастови групи – 7-9 години, 10-12 години и 13-14 години).

Обучението на деца в Академията е не само възможност да разширите мирогледа на вашето дете, да го запалите за информационните технологии, весело да прекарате свободното си време, но това е и стъпка към получаване на бъдеща професия.

Съвременните реалности изискват адаптиране към новите условия, така че обучението работи както присъствено, така и дистанционно.

Защо IT STEP?

Освен богат опит, висококачествено образование и отлична репутация на филиала в Пловдив, институцията може да ви предложи допълнително:

професионален колектив от педагози-практици и интересно представяне на материала, което няма да остави никого безразличен;

само актуални знания, от които със сигурност ще се нуждаете в бъдеще;

максимум практика и минимум теория – това е, което обичат всички студенти;

винаги приятелска атмосфера, в която е приятно да се учи;

модерно оборудване;

работа в екип и възможност за разкриване на собствения потенциал и таланти;

голям брой различни образователни програми, сред които можете да намерите точно тази, която ви харесва най-много;

след завършване на образованието в Академията всеки студент получава диплома от международна образователна институция, както и сертификат на Microsoft и Cisco в случай на полагане на съответните изпити

Можете да дойдете в Академията на първия урок и да изберете насоката, в която бихте искали да се развивате и да придобивате нови знания. Ако ви е трудно да изберете, използвайте помощта на специалистите методисти, които задължително ще изберат за вас курсове или образователна програма, съответстваща на вашите умения.

Изборът е ваш. С IT Step Компютърната академия стъпка по стъпка със сигурност ще можете да стигнете до мечтаната ІТ професия

Подробности на линка: https://plovdiv.itstep.org/

Намираме се на адрес: Пловдив, бул. Христо Ботев, 49 (Кепитъл Сити Център)

Или на телефони:

032 571 245

032 571 244