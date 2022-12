Осмокласници замесиха "памук погача", а на етикета с цената 30 лева за цялата тава написаха старателно съставките: яйца, брашно, мляко, масло, сусам, набухвател, голяма наслада.

Така е, когато учиш специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“ в ПГ по хранителни технологии и техника и за първи път участваш в традиционния благотворителен базар на училището.

Тази година той е с кауза да се съберат средства за лечението на 3-годишната Рая от село Труд и за ученици в неравностойно положение. А първата тава с питка откупи директорката Людмила Ганчева.

„В народния календар днешният празник Игнажден се свързва с идеята за началото. С Игнажден започва преходът от старата към новата година – обърна се към учениците тя. – Характерен е с ритуала полазване. Ако човекът, който пръв влезе в дома, е добър, късметлия и имотен, и годината ще е добра, здрава и плодородна. Днес полазници сте всички вие. Вашата доброта и съпричастност вещаят добрина, благодат и мир“.

Учителят по физическо възпитание Васил Аргиров въдвори ред със свирката си в оживеното училищно фоайе, а върху зеления анцуг препаса престилка на джудже. Кирил Колев от 8. А клас пък тръгна да обиколи масите със сладкиши, предрешен като праправнука на Дядо Коледа.

На щанда на 8. Б Яница и Росица предлагаха изобилие от коледни вкусотии. Самите те направили мъфини и фъдж, от бутертесто с шоколад между листовете оформили коледна елха със звезда на върха. И двете обичат да шетат в кухнята у дома и често разтварят маминия тефтер с рецепти.

Добри сме, когато помагаме, каза Росица. Класът събрал и отделно пари за каузата. Осмокласничката обича да прави сладкиши, а когато завърши, планира да работи като майка си – в лаборатория за изследване на храни. Яница пък смята да си избере някоя хубава специалност в УХТ.

Сладкиш "Негърско дупе" и шишарки от тесто, посипани с пудра захар като снежец, предлагаше Ивелина Иванова от 12. Б клас. С удоволствие се включва в училищни инициативи, защото са с добра кауза. Харесва й и, че училището организирало Ден на добрия човек. Сега Ивелина е още по-щастлива. „Когато дойде коледният базар, значи идва ваканцията. Весело е, приповдигнато и, оказва се, доста вкусно“, каза момичето.

Марин Ботев от 12. А пристигна с голяма кутия, вързана в червена панделкау и потърси място за сладкишите, които опекли с вуйна му за базара. Коледен щолен, бисквитки с форма на каленели човечета, домашни меденки отрупаха масите. Ива от 9. Б се сетила да насипе и крем брюле в малки бурканчета, а после да постави върху капака на всяко ангел от червен филц.

Учениците от 10. Б пък добавиха към кулинарните си умения и щрих от майсторлък в областта на графичния дизайн. Отпечатаха специално за коледния базар стикери с надпис: „Keep the Calm and Love ПГХТТ.“

Освен на канела и питка с чубрица, Коледа в ПГХТТ ухае на магнолия, лимон и мента – етерични масла от тях Ученическата фирма „Sky Beauty“ добавя в козметиката за лице и тяло, която също подреди на коледен щанд на базара.

Учениците не пропуснаха и коледното послание – времето за разхищение на храни изтича! Напомниха за глобалния проблем – 1/3 от произведените храни, което прави около 1,3 млрд. тона, се губят или разхищават по пътя от стопанството до трапезата. Отделно са изхвърлените после от домакинствата. Затова гимназистите отправиха съвети добре да се чете етикетът със срока на годност, да се дарява на благотворителни организации, а държавите да прилагат модела на кръговата икономика.

Мажоретният състав Денс клуб тропна "Невено, моме", на базара прозвучаха още стихове за Дед Мороз на руски в изпълнение на Гергана, Мария и Ива. А Вая от 9. Б отправи поздрав с "We Wish You a Merry Christmas" на китара.