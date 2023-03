Двоен ръст на кандидатите да следват в Италия

Двоен ръст на заявките за следване в Италия отчитат тази година образователните консултанти на "Интеграл". Причина са достъпните такси в държавните университети, възможностите за финансиране в някои от най-реномираните академии по изкуства и университети, както и предлаганите програми на английски език в някои от най-търсените области като икономика, компютърни науки, комуникации и дизайн. Предпочитаните университети са Bocconi University, Università Cattolica del Sacro Cuore, както и академиите Istituto Europeo di Design, NABA и Istituto Marangoni.

В държавните университети годишните такси се изчисляват въз основа на семейните доходи, като варират от 800 до 3500 евро на година. Университетите предлагат различни стипендии, които в пълен размер могат да покрият не само таксата за обучение, но и разходите за настаняване и издръжка.

Крайните срокове за Италия са различни, като повечето университети имат различни кръгове на кандидатстване. Най-ранните започват от септември и приключват до май.

Конкретни оферти за обучение на Ботуша в други европейски държави и в САЩ ще бъдат представени на форума "Световно образование в Пловдив" на 26 март в хотел "DoubleTree by Hilton Plovdiv". Над 45 образователни институции от 13 държави ще се включат, като от тях 25 са висши училища и образователни организации от Нидерландия, Германия, Белгия, САЩ, Испания, Франция, Швейцария, Унгария, Великобритания, Ирландия, Гърция и България.

Нидерландия продължава да бъде №1 в интереса на българските кандидат-студенти (59%). Тя привлича кандидати със своите 5 университета в топ 100 в света със специалностите икономика и международен бизнес; компютърни науки и инженерство в техническите университети в Айндховен и Делфт, както и многообразието от специалности в областта софтуерно инженерство, което може да се комбинира с бизнес, с изкуствен интелект, с киберсигурност и с гейм дизайн.

Политика и международни отношения е също сред търсените области на обучение, в които традиционно силни са университети като Маастрихт, Лайден, Хага, Грьонинген.

По време на пролетното изложение „Световно образование“ ще има специализиранa зонa за образование в Нидерландия, където посетителите ще имат възможността да научат най-важното за особеностите на обучението в академичните и практическите университети в страната.

Университетът на Падуа

Таксата за следване в Нидерландия за 2023 г. е 2314 евро на година, като и за тази година остава политиката първокурсниците в бакалавърски програми да плащат наполовина - 1157 евро годишно. Максималната финансова помощ, която може да получава един студент, ако отговаря на условията, е 430 евро месечно.

На второ място по интерес е Германия (46%). Най-търсените университети там са Техническият университет в Мюнхен (TU Munchen), Университетът по приложни науки в Райн-Ваал (Rhein-Waal University of Applied Sciences), Институтът по технологии в Карлсруе (Karlsruhe Institute of Technology), Университетът в Манхайм (Mannheim University), Мюнхенски университет Лудвиг-Максимилиан (Ludwig Maximilian University of Munich).

Предпочитаните специалности в Германия са икономика и бизнес, информатика, електроника и електроинженeрство, медицина

И тази година във форума ще вземе участие DAAD - най-голямата немска организация за финансиране на международен обмен на студенти и учени, която ще предоставя информация за обучението в програми на немски език, университети и класации на учебни заведения, настаняване и други полезни и практични съвети за академичния и културния живот в Германия.

На трето място след Нидерландия и Германия е Австрия (42%). Интересът на кандидатите е насочен предимно към университети в по-големите градове - Виена и Грац. Преобладаващите специалности са бизнес и икономика, управление на туризма и хотелиерство във Webster University, Икономическия университет и Университета Модул във Виена, както и компютърни науки и инженерство в Техническия университет в Грац.

Системите за кандидатстване в два от най-популярните университета - Университета във Виена и Икономическия университет във Виена, вече са отворени за настоящата кандидатстудентска кампания. Очаква се от април да отворят системите и в други университети.

Великобритания отново е на четвърто място, но за първи път след Брекзит кандидатурите от България бележат ръст от 7%. Водещи сред желанията на кандидатите са университетите в Лондон, сред които King’s College London, University College London (UCL), University of Westminster, University of Greenwich, Royal Holloway, University of London. И тази година след успешно преминати интервюта и тестове се очаква от есента да стартират своето обучение бъдещи български студенти в Университета в Оксфорд. За предстоящата академична учебна 2023-2024 г. такса от 9250 паунда на година запазват University of Portsmouth, Brunel University, Coventry University, University of Sunderland. Специалностите биомедицина, архитектура, право, актьорско майсторство и филмово и телевизионно изкуство са сред програмите, които са уникални за UK и с по-ограничен и специфичен прием в други държави в Европа.

Великобритания продължава да е безспорен фаворит на континента и по отношение на качеството на висшето образование по икономика, бизнес и финанси, инженерни науки, компютърни науки и софтуерно инженерство, медицина.

С малка разлика след Великобритания на пето място се нарежда Италия (32%). Страната обаче е абсолютен рекордьор по ръст на заявките - 140%, или почти 2,5 пъти в сравнение с предходната година.

Пет варианта в САЩ

За първи път тази година на форума ще бъдат представени 5 университета от САЩ - Arizona State University, University of Connecticut, Pace University, Simmons University и Northwest Missouri State University. Освен програми в над 100 направления университетите предлагат и финансиране на обучението под формата на академични стипендии, които започват от $1000 и могат да достигнат до $30 000.

Самостоятелни презентации по време на семинарната програма на форума са посветени на обучението в Нидерландия, Италия, Германия и Австрия, САЩ и Канада. В рамките на изложението ще се предоставят и специални отстъпки от 10% за подготвителен курс за IELTS, тест за избор на специалност MyUniChoices, тест за избор на профили в училище - MyCareerChoices и MyAptitude, и 15% от курса за професионална ориентация „Кариерен навигатор“. Входът по време на изложението е свободен, като има възможност за предварителна регистрация, която да направи участието на посетителите максимално ефективно.

Все повече избират точните науки, кандидатстват в 2 държави

Точните науки са новият фаворит сред най-желаните специалности в чужбина. На първо място по интерес все още е „Бизнес и мениджмънт“ (31%), следвана от „Математика/физика/астрономия“ (30%) и „Компютърни науки“ (26%).

С близо 12 на сто нараства броят на кандидатите за висше в чужбина през 2023 г. Ръст от 11,6 на сто в разгара на настоящата кандидатстудентска кампания за чужбина отчита консултантска агенция „Интеграл“. Продължава и тенденцията кандидатите да предпочитат кандидатстване паралелно в 2 или повече държави, като към момента 16.5% са избрали университети в 2 или повече дестинации (спрямо 15% миналата година). Най-често срещаните комбинации са Нидерландия с Великобритания или Нидерландия с Белгия.