Авторката на най-доброто есе ще учи за криминален психолог

Кандидат-студентката, която написа едно от най-добрите есета на приемния изпит в ПУ „Паисий Хилендарски“, ще учи психология. А по-дългосрочната цел е да бъде криминален психолог, след като премине и обучение в магистърска програма

Дали обича загадките, или по-скоро да изобличава лошите? И двете, казва Елена Николова.

Отличничката тази година завършила Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Арх. Камен Петков“ в Пловдив, където изучавала архитектурна реставрация. Когато завършила седми клас в родното си село Болярци, специалността била нова и атрактивна. Сега обаче Елена сменя курса - към нещо, което й е детска мечта.

За да има шансове за специалността, в която конкуренцията е най-голяма - 11 души за място, ходила на уроци по български език и литература. Не останала доволна от успеха си на матурата - 4,66, и се явила на приемния изпит в ПУ. Оценката й там при различен формат, който не включва литература и четене с разбиране, е 5,90.

Към новото поприще Елена пристъпва, като засега загърбва изучаваната специалност, но не и наученото извън нея в училище. „През годините в гимназията разбрах, че трябва да се бориш, за да имаш желаното. А по пътя ти трябват търпение, знания и практика“, казва първокурсничката по психология в ПУ. Повечето от съучениците й също успяват в избрания път и вече са първокурсници в УАСГ.

В свободното си време Елена обича да чете - криминалета и романтика, а Агата Кристи й е сред любимите автори. Другото й хоби е да прави архитектурни макети. Гордее се с третото си място в национален конкурс във Варна, на който заданието било да се направи макет на съществуваща възрожденска къща. От картон и дърво е правила и часовниковата кула в Благоевград, морски фар и вятърна мелница.

Засега уменията за архитектурна реставрация ще останат само хоби. А до последния петък на септември, когато по традиция започва академичната година в ПУ, й предстои море, почивка, излизане с приятели. Помага и на семейството, което отглежда зеленчуци.

Вълшебството, от което всички се нуждаем

Във всяка кандидатстудентска кампания на ПУ "Пасий Хилендарски" в. "Марица" публикува едно от есетата, оценени с шестица. Изборът на комисията тази година е текстът на Елена Николова.

Философите твърдят, че човекът е смъртно същество (битие - към - смъртта) - той е краен. Ражда се, живее и умира. Намира свят и го загубва, защото времето му е ограничено. Но човекът е и творящо същество (битие - възможност). През целия си живот той търси начин да остави следа след себе си - в живота и във времето.

Във все по-комерсиализиращия се свят, в който живеем, все по-силни са злобата, алчността, завистта и жаждата за притежание. Няма ги духовните ценности - любовта, вярата, надеждата, доверието… Все едно са се изпарили. А точно сега, в този момент, те ни трябват. Това са вълшебните неща, от които имаме нужда. Любовта - бялата магия на живота. Тази любов, с която Сали Яшар („Песента на колелетата“) прави своите каруци. Именно тя го крепи и му показва, че всичко има смисъл. Вярата, която крепи Монката и дядо Захари в „Спасова могила“. Хармонията и доверието, с които ще живеем в разбирателство. Но ние сами избираме как ще живеем. Сами си слагаме тежестите, които ни дърпат надолу. А тук става въпрос за парите, властта, алчността, злобата. Но винаги има начин и време да променим това. Настоящето винаги е време на съдбовен избор.

Според известния психолог и философ Ерих Фром дилемата „да имаш или да бъдеш“ (to have or to be) е актуална. Тази дилема е новата форма на въпроса, който мъчи съвестта на Шекспировия Хамлет - „да бъдеш или да не бъдеш“ (to be or not to be). Притежание или достойнство, алчност или добродетел - ние сами избираме. Ерих Фром представя само два полюса, които се появяват, правейки своя избор. Когато избираме между професия или приятели, страна или град, където да живеем, ние избираме между алчност и достойнство - между това колко ще имаме и какви хора ще сме.

Колко лесно се съди голямата човешка история? Колко рядко се замисляме за самите себе си? Колко лесно даваме своите категорични оценки „това е добро, а онова - зло“. А как бихме отговорили на уж простичкия и безобиден въпрос: А аз самият? Само добър ли съм? И с какво съм допринесъл доброто да бъде повече от злото в човешкия свят? В повечето случаи - с нищо. Но в замяна веднага имаме готово оправдание, че сме малки в сравнение с голямата човешка история, че сме ненужни, че… А в същото време някой някъде разпъва на кръст добротата, чистотата, безусловната любов.

Вълшебствата, които са ни нужни, са духовните ценности, но сега сме ги изгубили. Не е късно да променим това. Настоящето винаги е време на съдбовен избор. Като първата грижа и отговорност е личната.