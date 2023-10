Тринадесет чуждестранни университета ще предложат оферти за обучение в чужбина на изложението “Световно образование”, което утре ще се проведе от 10 до 17 ч. в хотел "Double Tree By Hilton". Традиционно то се организира от образователния консутант “Интеграл” през откомври, преди разгара на кандидатстването зад граница.

По време на изложението ще бъдат обособени специални зони за образование в Нидерландия и Италия. Ще присъстват и редица чуждестранни университети.

В началото на новата академична година се отчитат с 6% повече записани студенти в университети в чужбина спрямо предходната, съобщиха от “Интеграл”. Сред заминаващите най-много са от София – 57%, следвана от Бургас – 10%, Варна – 10%.

Пловдив е на трето място с около 9 на сто от заминаващите, като данните от офис Пловдив включват също градовете Стара Загора, Хасково и Пазарджик.

Нидерландия, Германия и Великобритания са топ три дестинациите за следване в чужбина, предпочитани от кандидат-студентите от Пловдив. На 4. и 5. място се нареждат Италия и Австрия.

51% от настоящите първокурсници в национален мащаб са избрали Нидерландия. Университетът по приложни науки във Фонтис, Техническият университет в Айндховен и Университетът по приложни науки в Хага са трите най-предпочитани учебни заведения там.

След първите три в топ 10 на дестинациите се нареждат Белгия, Германия, България, Франция, Австрия, Швеция, Гърция.

Кандидат-студентите в чужбина продължават да стартират избора си с минимум две целеви държави. Номер едно в комбинациите е Нидерландия - Белгия (38 %), следвана от Нидерландия - Великобритания (22%), Нидерландия - Германия (14 %), Нидерландия - Италия (12 %) и Германия - Австрия (5%).

Чуждестранните университети, които ще участват в пловдивското изложение, са: Advantage Austria Sofia, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Американски университет в България, CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH, Carinthia University of Applied Sciences, Constructor University, Fontys University of Applied Sciences, IMC University of Applied Sciences Krems, MCI Management Center Innsbruck - Internationale Hochschule GmbH, Sofia Metropolitan College, St. Pölten University of Applied Sciences, Swiss Education Group, University of Applied Sciences Upper Austria.

Топ специалности

По данни на "Итеграл" на първите три места за следване в чужбина нащите кандидати поставят специалностите бизнес и мениджмънт, компютърни науки, арт и дизайн, следвани от инженерни науки, икономика, медиии и комуникации, право, политика и международни отношения, психология, маркетинг и реклама. Част от академичните програми са и специалности, свързани с изкуствения интелект. Съществуват комбинации като изкуствен интелект (ИИ) и когнитивни науки в Нидерландия, както ИИ и компютърно инженерство в Нидерландия и Италия на английски език. Програми, свързани с изкуствен интелект, се предлагат и в Австрия, и в Германия.

Великобритания

Интересът към висше образование във Великобритания постепенно се завръща. Въпреки по-високите такси след Брекзит, безапелационното качество на обучението в британските университети отново печели вниманието на кандидатите. С 20% е по-висок интересът към страната спрямо септември 2022 г. Нарастване има и при заминалите да учат там тази есен. Желаните специалности са в сферите икономика, финанси, компютърни и инженерни науки, криминология. За Оксфорд и Кеймбридж кандидатури подготвят ученици с интерес към инженерство, право и икономика и мениджмънт. Кандидатите са от София и Пловдив – от частни училища (Американски колеж, Частна профилирана гимназия "Класик", Пловдив) и от държавни (91-а НЕГ и СМГ).

Нидерландия

Нидерландия продължава да е №1 в интереса на бъдещите студенти в чужбина. Проблемът с квартирите оказва повече влияние върху родителите, отколкото върху учениците. Нарастващият брой студенти в страната, голямото търсене и недостигът при предлагането водят и до изкуствено увеличение на цените в частния сектор, което води до планиране на по-висок бюджет за жилище. Цените в отделни градове са скочили със 100-150 евро, като в Амстердам, Ротердам и Айндховен някои квартири достигат до 1100 евро месечно. От следващата година таксата за обучение ще бъде 2530 евро на година и се очаква да отпадне намалението с 50 на сто за първокурсници. Намаляват се нужните часове работа на месец за получаване на финансиране от държавата – от 56 на 32 часа.

Италия

Италия е държавата с най-висок ръст на кандидатурите за тази година. Поради големия интерес по време на изложението “Световно образование” във всички градове ще бъде обособена специализирана зона за консултация за висше образование в Италия. Успехът на тази дестинация се дължи на няколко фактора: програми на английски език в най-търсените специалности; престижни европейски университети; достъпна издръжка. В държавните университети таксите варират от 900 до 4000 евро за бакалавърска програма в зависимост от доходите на семейството. Това дава възможност на студенти с по-ниски доходи да се обучават на по-ниска годишна такса.

По данни на NUMBEO - най-голямата в света база данни за стандарт на живот, от държвите, в които заминават да учат българските студенти, Италия е в най-добра позиция по отношение размера на необходимата месечна издръжка, в т.ч. разходи за живот и наем. След нея се нареждат Германия, Австрия, Белгия, Великобритания и Нидерландия. Ако се вземе предвид издръжката на живот без наема, класацията се променя така: Германия, Австрия, Италия, Белгия, Нидерландия.

Белгия

Белгия е втората изгряваща звезда сред предпочитаните държави и бележи висок ръст (33%) спрямо предходната кандидатстудентска кампания. Освен за бакалавърски програми, страната е привлекателна и за търсещите обучение в степен магистър, където таксите за обучение са в диапазона 1092 до 4000 евро на година. Таксата за обучение в бакалавърските програми е 1092 евро и по-ниските такси за общежитие привличат все повече български студенти към тази дестинация.

Както в Нидерландия, и тук има университети по приложни науки и академични образователни институции, което предоставя по-широк избор на учениците. Нова специалност от тази година е журналистиката, която се предлага от един от участниците на виртуалното издание на изложение „Световно образование“– Thomas More University of Applied Sciences.

Германия и Австрия

Тази година предпочитанията за обучение на английски език в Германия се насочват и към частните университети в страната, където разнообразието от програми е по-голямо и с повече практическа насоченост. Сред някои от програмите, в които ще се обучават българските студенти от тази есен, са психология, медицинска химия и биология, наука за земята и устойчиво управление на екологичните ресурси, филмово изкуство и анимация. Кандидатурите запазват нивото от предходната година. За трета година във форума ще участва и Германската агенция за академично образование DAAD.

Виена е основна притегателна сила за търсещите висше образование в Австрия, а Икономическият университет е желанието на избралите специалност “Бизнес и икономика”. Приемът в програмите на английски език е чрез селекция и има ограничен брой места. И тази година на изложението ще присъства Търговският отдел на Австрийското посолство, който предоставя информация за образованието в Австрия, като заедно с него ще участват и 7 австрийски университета.

Профил на кандидат-студентите

Наблюдава се спад във възрастта, на която учениците и техните родители се обръщат към образователен консултант за първи път - още в началото на 10. клас, когато им предстои избор на профил в училище, който понякога е определящ за приема в университет в чужбина. С това е свързан и изборът на втора задължителна или допълнителна трета матура на ученици, които кандидатстват за Великобритания, Нидерландия, Германия, Швейцария. За определени специалности и университети това е допълнително изискване за прием към българската диплома за средно образование. За инженерна специалност например или компютърни науки може да се изисквт ДЗИ по математика и физика или само математика.

Средно образование в чужбина - все по-рано

Интересът към средно образование в чужбина е в пряка зависимост от изискванията на международните университети за минимален хорариум по математика и природни науки, които се разминават с профилираното обучение в българските гимназии.

Подборът на държавата и училищата зависи и от размера на таксите и възможностите за стипендия, тъй като политическата и икономическа ситуация в Европа и нарастващата инфлация доведоха до увеличаване на пансионните такси. Академичните стипендии за пансионните училища са в размер от 10 до 40% от таксата. 99 % от завършилите продължават обучението си в избраните университети.

През изминалия сезон се отчита плавно нарастване на интереса към ранно ориентиране на родителите в кои държави децата да продължат своето образование.

Увеличават се родителите, които започват проучванията си още от началното училище.

Променя се и възрастовият профил на заминаващите в чужбина ученици, като началната възраст спада. Най-многобройната група заминаващи да учат средно образование в чужбина вече е 13-14 г. – 47% (т.е. още след 7. клас), като след нея се нареждат 14-15 г. – 30%, и 16-17 г. – 23 %.

Традиционно Великобритания остава най-предпочитаната дестинация за средно образование. Избрали са я 67 % от заминалите т.г. ученици. Следваща по интерес е Швейцария, която освен международната програма IB, предлага възможността за двуезични програми и изучаване на няколко чужди езика едновременно. Сред останалите дестинации се нареждат Испания, Австрия и Германия, които привличат семействата с по-ниски такси, съизмерими с европейските стандарти и възможността за кандидатстване в университет в съответната държава.

Езиковите ваканции с над 100 % ръст

За първи път това лято интересът към езиковите ваканции се върна на нивата отпреди ковид. Нарастването спрямо предходната година е над 100 %. Топ 3 дестинациите за езикови ваканции в чужбина са Великобритания, Германия и Испания. Сериозен е интересът към Великобритания като близо 40% от всички записвания са за там. Следват Испания (15%), Германия (13%) и Швейцария. От години немският език е вторият най-популярен след английския. Френският е след испанския като популярност.

Най-много пътуват деца на възраст 12 - 15 г., следвани от 16-18 г. ученици. На трето място е възрастовата група 6 – 11 г., на 4. място 19+ г. На курсове за възрастни се записват около 5 на сто от клиентите. Има тенденция родителите да взимат решение за лятна езикова ваканция през лятото много по-рано. Ако до скоро най-натоварени бяха месеците април и май, то сега февруари, март и април е пикът на записванията. Това се обуславя и от факта, че местата в най-желаните центрове свършват много рано. 11 на сто от желаещите се записват още през януари.

През лято 2023 се отчита, че все по-често се предпочита пътуването в група (над 1/3 от записаните). Традиционно за следващото лято ще се предлагат групи в Англия, Ирландия, Шотландия; Германия, Франция, Испания.

Регистрацията за изложение "Световно образование" - есен 2023, е безплатна и препоръчителна за желаещите да посетят форума.