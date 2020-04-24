Костадин Аршинков

Зам. главен редактор

Костадин Аршинков е завършил Руска и Българска филология. Бил е репортер в „Пловдивски новини“, завеждащ екип „Кореспонденти“ в „Стандарт“ и зам. гл. редактор в „Новият глас“. Още