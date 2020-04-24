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Рокер чупи рекорд, хвърчи с луда скорост по магистрала "Тракия"

  • 24.04.2020 | 10:03
    • https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/roker-chupi-rekord-hvarchi-s-luda-skorost-po-magistrala-trakiq Marica.bg
  • Костадин Аршинков
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Моторист, движещ се с 229 км/ч, заснеха  камерите на "Пътна полиция" Пловдив. 


Нарушителят е установен в посока Пловдив- Бургас при  максимално допустима скорост от 100км/ч. Наложената глоба ще   бъде в размер 1300лв.

рокер магистрала тракия полиция камери
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Костадин Аршинков

Костадин Аршинков

Зам. главен редактор

Костадин Аршинков е завършил Руска и Българска филология. Бил е репортер в „Пловдивски новини“, завеждащ екип „Кореспонденти“ в „Стандарт“ и зам. гл. редактор в „Новият глас“.   Още

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