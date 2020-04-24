Рокер чупи рекорд, хвърчи с луда скорост по магистрала "Тракия" 24.04.2020 | 10:03 https://www.marica.bg/plovdiv/krimi/roker-chupi-rekord-hvarchi-s-luda-skorost-po-magistrala-trakiq Marica.bg Костадин Аршинков 152 прегледа 0 коментара Принтирай Моторист, движещ се с 229 км/ч, заснеха камерите на "Пътна полиция" Пловдив. Нарушителят е установен в посока Пловдив- Бургас при максимално допустима скорост от 100км/ч. Наложената глоба ще бъде в размер 1300лв. рокер магистрала тракия полиция камери
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